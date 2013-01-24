Araç temizleme setli hediye çantası

Her Özel Üretim Performer'ın yanında, içinde araç temizleme seti bulunan bir hediye çantası verilir. Aracınızı temizlerken bu araç setinin değerini fark edeceksiniz. Sette, aracınızın farklı yüzeyleri için özel başlıklar bulunur. Tüm başlıklar Özel Üretim Performer'ınıza kolayca takılabilir. Sete dahil olan araçlar arasında mikrofiber temizlik eldiveni, ekstra uzun temizleme başlığı, evrensel başlık ve özel döşeme başlığı bulunur.