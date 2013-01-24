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    Performer

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9170/07
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tüm zamanların en yüksek emiş gücü Tüm zamanların en yüksek emiş gücü Tüm zamanların en yüksek emiş gücü
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      Performer Torbalı elektrikli süpürge

      FC9170/07
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tüm zamanların en yüksek emiş gücü

      Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Performer Torbalı elektrikli süpürge

      Tüm zamanların en yüksek emiş gücü

      Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün

      Tüm zamanların en yüksek emiş gücü

      Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Performer Torbalı elektrikli süpürge

      Tüm zamanların en yüksek emiş gücü

      Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Torbalı elektrikli süpürge

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        Performer

        Performer

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Tüm zamanların en yüksek emiş gücü

        500 Watt emiş gücü ile kolay temizlik

        • 2000 W
        • 500 W emiş gücü
        • HEPA 13 yıkanabilir filtre
        Maks. 500 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

        Maks. 500 Watt emiş gücü üreten 2200 Watt motor

        Son derece verimli 2200 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 500 Watt emiş gücü üretir.

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

        Uzun süreli performans için 4 litre kapasiteli XXL s-bag

        Uzun süreli performans için 4 litre kapasiteli XXL s-bag

        Toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük torba, sık değişim gerektirmez.

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

        Araç temizleme setli hediye çantası

        Araç temizleme setli hediye çantası

        Her Özel Üretim Performer'ın yanında, içinde araç temizleme seti bulunan bir hediye çantası verilir. Aracınızı temizlerken bu araç setinin değerini fark edeceksiniz. Sette, aracınızın farklı yüzeyleri için özel başlıklar bulunur. Tüm başlıklar Özel Üretim Performer'ınıza kolayca takılabilir. Sete dahil olan araçlar arasında mikrofiber temizlik eldiveni, ekstra uzun temizleme başlığı, evrensel başlık ve özel döşeme başlığı bulunur.

        Güvenilir sonuçlar için ECARF Kalite Mührü

        Güvenilir sonuçlar için ECARF Kalite Mührü

        Bu ECARF sertifikalı elektrikli süpürge, normal vakum işlemiyle odadaki havanın neredeyse tamamının filtreleneceğini %99,95 garanti eder. Bu da halılarda, mobilyalarda ve evinizdeki diğer alanlarda bulunan alerjenlerin neredeyse tamamını temizler.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Titanyum

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          500 x 320 x 280 mm
          Weight of product
          6,3 kg

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          4 L

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          Kolay ayırma
          Çalışma yarıçapı
          12 m
          Kordon uzunluğu
          7 m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          78 dB
          Hava akımı (maks.)
          47 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          2200 W
          Emiş gücü (maksimum)
          500 W
          Giriş gücü (IEC)
          2000 W
          Vakum (maks.)
          34 kPa

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