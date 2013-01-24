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Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm zamanların en yüksek emiş gücü
Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün
Tüm zamanların en yüksek emiş gücü
Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm zamanların en yüksek emiş gücü
Philips Özel Üretim Performer FC9170/07 elektrikli süpürge, Zemin Bakımı ürün serisine dahil edilmesinin 40. yılını kutluyor. Yeni Titanyum rengin yanı sıra, S.E. Performer'ın yanında hediye olarak verdiğimiz 5 parçalık araç temizleme setiyle bu kutlamada bizim de tuzumuz olsun istedik. Tüm faydaları görün
Son derece verimli 2200 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 500 Watt emiş gücü üretir.
Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.
Toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük torba, sık değişim gerektirmez.
TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
Her Özel Üretim Performer'ın yanında, içinde araç temizleme seti bulunan bir hediye çantası verilir. Aracınızı temizlerken bu araç setinin değerini fark edeceksiniz. Sette, aracınızın farklı yüzeyleri için özel başlıklar bulunur. Tüm başlıklar Özel Üretim Performer'ınıza kolayca takılabilir. Sete dahil olan araçlar arasında mikrofiber temizlik eldiveni, ekstra uzun temizleme başlığı, evrensel başlık ve özel döşeme başlığı bulunur.
Bu ECARF sertifikalı elektrikli süpürge, normal vakum işlemiyle odadaki havanın neredeyse tamamının filtreleneceğini %99,95 garanti eder. Bu da halılarda, mobilyalarda ve evinizdeki diğer alanlarda bulunan alerjenlerin neredeyse tamamını temizler.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
FC8025/01
CRP197/01
CRP183/01