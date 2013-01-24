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Küçük boyut, yüksek performans
Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Küçük boyut, yüksek performans
Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün
Küçük boyut, yüksek performans
Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Küçük boyut, yüksek performans
Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün
Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 400 Watt emiş gücü üretir.
Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.
Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.
8 m kordon, fiş değiştirmeden 11 m'lik erişim uzunluğu sağlar.
TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
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