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    StudioPower

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9080/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Küçük boyut, yüksek performans Küçük boyut, yüksek performans Küçük boyut, yüksek performans
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      StudioPower Torbalı elektrikli süpürge

      FC9080/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Küçük boyut, yüksek performans

      Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      StudioPower Torbalı elektrikli süpürge

      Küçük boyut, yüksek performans

      Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Küçük boyut, yüksek performans

      Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      StudioPower Torbalı elektrikli süpürge

      Küçük boyut, yüksek performans

      Philips'in StudioPower ürünü, büyük bir elektrikli süpürgenin performansını küçük bir gövdede sunuyor. Yüksek güçlü, küçük boyutlu bu elektrikli süpürgede bulunan 2 tutamak ve her yere ulaşabilme olanağı sayesinde evinizi hızla temizleyebileceksiniz. Tüm faydaları görün

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        StudioPower

        StudioPower

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Küçük boyut, yüksek performans

        Kompakt boyutlu, yüksek güçlü

        • 2000 W
        • AirflowMax teknolojisi
        Maks. 400 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 400 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 400 Watt emiş gücü üretir.

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

        11 m ekstra erişim uzunluğu

        11 m ekstra erişim uzunluğu

        8 m kordon, fiş değiştirmeden 11 m'lik erişim uzunluğu sağlar.

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Mavi

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          450 x 240 x 240 mm
          Weight of product
          6 kg

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Ultra Temiz Hava HEPA 13 yıkanabilir filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3 L

        • Kullanım

          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Kordon uzunluğu
          8 m
          Çalışma yarıçapı
          11 m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Dahili aksesuarlar
          Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          78 dB
          Hava akımı (maks.)
          40 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Emiş gücü (maksimum)
          400 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Vakum (maks.)
          30 kPa

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