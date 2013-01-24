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Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.
Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.
TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
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