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    Jewel

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9071/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
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      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      FC9071/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Torbalı Jewel elektrikli süpürge serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

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        Jewel

        Jewel

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        • 2000 W
        • 425 W emiş gücü
        • HEPA 13 filtre
        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        HEPA AirSeal ve HEPA 13 filtre

        Bu Philips elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce yıkanabilir HEPA 13 filtreden (%99,95 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Mavi kapak

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight of product
          5,7 kg

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3 L

        • Kullanım

          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Taşıma kolu
          Ön
          Kordon uzunluğu
          7 m
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          76 dB
          Hava akımı (maks.)
          43 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Emiş gücü (maksimum)
          450 W
          Vakum (maks.)
          32 kPa

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