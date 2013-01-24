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Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.
Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.
Özel, ferah, temiz bir koku vermek için her Jewel tamamen entegre ve ayarlanabilir aktif koku kontrolü ile birlikte gelir. Koku taneciklerinin çiçek (FC8025) ve limon kokulu (FC8026) türleri mevcuttur.
Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.
TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Kullanım
Ağırlık ve boyutlar
FC8031/00
FC6033/01
CRP197/01
FC6069/01
CRP740/01