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    Jewel

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9067/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
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      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      FC9067/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel serisi, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Patentli TriActive başlık, size üç temizlik eylemini tek seferde sunar. Tüm faydaları görün

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        Jewel

        Jewel

        Torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        • 2000 W
        • Turbo fırçalı
        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.

        Aktif koku kontrolü hoş bir koku yayar

        Aktif koku kontrolü hoş bir koku yayar

        Özel, ferah, temiz bir koku vermek için her Jewel tamamen entegre ve ayarlanabilir aktif koku kontrolü ile birlikte gelir. Koku taneciklerinin çiçek (FC8025) ve limon kokulu (FC8026) türleri mevcuttur.

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Tropik yeşili

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre
          Toz kapasitesi
          3  L

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Ek başlık
          Turbo fırça
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          43  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1800  W
          Giriş gücü (maks.)
          1800  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          76  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          450  W
          Vakum (maks.)
          32  kPa

        • Kullanım

          Aktif koku kontrolü
          Evet
          Taşıma kolu
          Ön
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Çalışma yarıçapı
          10  m
          Kordon uzunluğu
          7  m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,7  kg

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