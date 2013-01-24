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Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün
Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.
Özel, ferah, temiz bir koku vermek için her Jewel tamamen entegre ve ayarlanabilir aktif koku kontrolü ile birlikte gelir. Koku taneciklerinin çiçek (FC8025) ve limon kokulu (FC8026) türleri mevcuttur.
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