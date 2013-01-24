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    Jewel

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC9062/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar
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      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      FC9062/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Jewel Torbalı elektrikli süpürge

      Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

      Jewel elektrikli süpürge, hızla mükemmel sonuçlar almak isteyenler için idealdir. Jewel elektrikli süpürge hafif, kompakt ve son moda bir tasarımdır. Tüm faydaları görün

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        Jewel

        Jewel

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Göz açıp kapayana kadar mükemmel sonuçlar

        Yüksek emiş gücü sayesinde tozları hızla alır

        • 2000 W
        • 450 W emiş gücü
        • HEPA 12 filtre
        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 450 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Son derece verimli 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 450 Watt emiş gücü üretir.

        Aktif koku kontrolü hoş bir koku yayar

        Aktif koku kontrolü hoş bir koku yayar

        Özel, ferah, temiz bir koku vermek için her Jewel tamamen entegre ve ayarlanabilir aktif koku kontrolü ile birlikte gelir. Koku taneciklerinin çiçek (FC8025) ve limon kokulu (FC8026) türleri mevcuttur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Kuzguni siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight of product
          5,7 kg

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3 L

        • Kullanım

          Aktif Koku Kontrolü
          Evet
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Kordon uzunluğu
          7 m
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Dahili aksesuarlar
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          76 dB
          Hava akımı (maks.)
          43 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          1800 W
          Emiş gücü (maksimum)
          450 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Vakum (maks.)
          32 kPa

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