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Derinlemesine temizlik için tam performans.
Yenilikçi Philips Performer Ultimate, en gelişmiş torbalı elektrik süpürgemizdir. Tüm faydaları görün
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Derinlemesine temizlik için tam performans.
Yenilikçi Philips Performer Ultimate, en gelişmiş torbalı elektrik süpürgemizdir. Tüm faydaları görün
Toz torbalı elektrikli süpürge
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Benzersiz AirflowMax teknolojisi, emiş gücünden uzun süre faydalanarak torbayı sonuna kadar kullanır. Bu teknoloji, üç unsur temel alınarak üretilmiştir: 1) Toz bölmesinin içindeki benzersiz ızgara kanalı profili, toz torbasının etrafındaki hava akışını en üst düzeye çıkarır ve tüm torba yüzeyinin kullanılmasını sağlar. 2) Özel olarak tasarlanmış toz bölmesi kapasitesi, toz torbasının düzenli bir şekilde açılmasını sağlar. 3) Yüksek kaliteli, tıkanmayan fiber toz torbası, gözenekleri tıkamadan tozu emer; böylece emiş gücünde azalma yaşanmaz.
Yeni TriActive LED başlık, özel zemin ışığı teknolojisi sayesinde gizli tozları ortaya çıkarır. Benzersiz kauçuk kapak yapısının sunduğu fırçasız başlığı ile saç dolaşması sorunu ortadan kalkar. Sade biçimi sayesinde, daha da fazla alana erişmenizi sağlayan düz bir işlevsellik sunar.
CarpetClean derinlemesine temizlik için idealdir, bu başlık en zorlu halı temizleme işleri için uygundur ve yumuşak zeminlerde tozları güçlü bir şekilde toplar.
Akıllı otomatik açma-kapatma özelliği, kullanılırken elektrik süpürgenizi otomatik olarak açar ve kullanılmadığı zaman kapatır
Yenilikçi Performer Ultimate, Philips'in yüksek kalite standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilir
Ergonomik uzaktan kumandası sayesinde, güç ayarları elinizin hemen altında yer alır, böylece daha verimli temizlik için süpürdüğünüz yere ve zemin türüne uygun güç ayarları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanın bir başka avantajı da, ana üniteye uzanmanıza gerek kalmamasıdır, böylece temizliği manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Birlikte gelen aksesuarlar şunları içerir: - Dar noktalara sığan, süpürgeliklerin kenarlarında ve delikler gibi ulaşması zor noktalarda iyi performans gösteren aralık temizleme başlığı. - Küçük ve düz bir kafası bulunan ve güçlü emme özelliğine sahip bu döşeme aracı; kumaş yüzeylerde iyi performans gösterir.
Sezgisel dijital ekran, elektrik süpürgenizden en iyi şekilde faydalanmanız için ilgili bilgileri gösterir: - 4 temizlik ayarı - Toz Torbası Dolu Göstergesi - Otomatik Açma-Kapatma Göstergesi
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aparatı mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Bu elektrik süpürgesi, Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından verilmiş Alerjiye duyarlı sertifikasına sahiptir. Havadaki kedi ve köpek tüyleri, ev tozları veya polenlerdeki alerjenler, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için %99,95'e kadar temizlenir.
Ultra Uzun Performanslı s-bag®, elektrik süpürgenizden optimum performans elde edebilmeniz için tasarlanmıştır. Bu toz torbası, torbanın kullanım ömrü boyunca elektrik süpürgenize üstün emiş gücü sağlar.
Bu elektrikli süpürge %30 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. Philips olarak gezegenimizdeki sınırlı kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanarak anlamlı yenilikler sunmayı hedefliyoruz.
Güçlü emiş gücü ve yüksek performans sunan başlıklar sayesinde ince tozların %99,9'unu süpürebilirsiniz.
Son derece verimli motorumuz, güçlü emiş gücü üretir ve her seferinde derinlemesine temizlik için daha az enerji harcar.
Performans
Kullanım
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
FC8031/00
FC8027/01
FC8021/03
CP0289/01
CP0288/01