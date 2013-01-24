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    Performer Ultimate

    Toz torbalı elektrikli süpürge

    FC8955/09
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    Genel Derecelendirme / 5
    5 Ödüller
    • Derinlemesine temizlik için tam performans. Derinlemesine temizlik için tam performans. Derinlemesine temizlik için tam performans.
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      Performer Ultimate Toz torbalı elektrikli süpürge

      FC8955/09
      Bu ürün için destek alın

      Derinlemesine temizlik için tam performans.

      Yenilikçi Philips Performer Ultimate, en gelişmiş torbalı elektrik süpürgemizdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 3.089,99 TL
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      Performer Ultimate Toz torbalı elektrikli süpürge

      Derinlemesine temizlik için tam performans.

      Yenilikçi Philips Performer Ultimate, en gelişmiş torbalı elektrik süpürgemizdir. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Performer Ultimate

        Performer Ultimate

        Toz torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Derinlemesine temizlik için tam performans.

        TriActive LED teknolojisi, gizli tozları ortaya çıkarır.

        • %99,9 toz toplama özellikli
        • 900W
        • 4 L
        Sürekli güçlü emiş gücü için AirflowMax teknolojisi

        Sürekli güçlü emiş gücü için AirflowMax teknolojisi

        Benzersiz AirflowMax teknolojisi, emiş gücünden uzun süre faydalanarak torbayı sonuna kadar kullanır. Bu teknoloji, üç unsur temel alınarak üretilmiştir: 1) Toz bölmesinin içindeki benzersiz ızgara kanalı profili, toz torbasının etrafındaki hava akışını en üst düzeye çıkarır ve tüm torba yüzeyinin kullanılmasını sağlar. 2) Özel olarak tasarlanmış toz bölmesi kapasitesi, toz torbasının düzenli bir şekilde açılmasını sağlar. 3) Yüksek kaliteli, tıkanmayan fiber toz torbası, gözenekleri tıkamadan tozu emer; böylece emiş gücünde azalma yaşanmaz.

        Derinlemesine temizlik için TriActive LED

        Derinlemesine temizlik için TriActive LED

        Yeni TriActive LED başlık, özel zemin ışığı teknolojisi sayesinde gizli tozları ortaya çıkarır. Benzersiz kauçuk kapak yapısının sunduğu fırçasız başlığı ile saç dolaşması sorunu ortadan kalkar. Sade biçimi sayesinde, daha da fazla alana erişmenizi sağlayan düz bir işlevsellik sunar.

        Yumuşak zeminlerde verimli temizlik için CarpetClean

        Yumuşak zeminlerde verimli temizlik için CarpetClean

        CarpetClean derinlemesine temizlik için idealdir, bu başlık en zorlu halı temizleme işleri için uygundur ve yumuşak zeminlerde tozları güçlü bir şekilde toplar.

        Yalnızca ihtiyacınız olduğunda çalışmak için otomatik açma-kapatma özelliğine sahiptir

        Yalnızca ihtiyacınız olduğunda çalışmak için otomatik açma-kapatma özelliğine sahiptir

        Akıllı otomatik açma-kapatma özelliği, kullanılırken elektrik süpürgenizi otomatik olarak açar ve kullanılmadığı zaman kapatır

        Avrupa'da üretilmiştir

        Avrupa'da üretilmiştir

        Yenilikçi Performer Ultimate, Philips'in yüksek kalite standartlarına uygun olarak Avrupa'da üretilir

        Üzerinde dahili kontrol düğmeleri bulunan ErgoGrip uzaktan kumandalı gövde

        Üzerinde dahili kontrol düğmeleri bulunan ErgoGrip uzaktan kumandalı gövde

        Ergonomik uzaktan kumandası sayesinde, güç ayarları elinizin hemen altında yer alır, böylece daha verimli temizlik için süpürdüğünüz yere ve zemin türüne uygun güç ayarları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Uzaktan kumandanın bir başka avantajı da, ana üniteye uzanmanıza gerek kalmamasıdır, böylece temizliği manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

        Hızlı ve ayrıntılı temizlik için birlikte gelen aksesuarlar

        Hızlı ve ayrıntılı temizlik için birlikte gelen aksesuarlar

        Birlikte gelen aksesuarlar şunları içerir: - Dar noktalara sığan, süpürgeliklerin kenarlarında ve delikler gibi ulaşması zor noktalarda iyi performans gösteren aralık temizleme başlığı. - Küçük ve düz bir kafası bulunan ve güçlü emme özelliğine sahip bu döşeme aracı; kumaş yüzeylerde iyi performans gösterir.

        En iyi performansı elde etmek için sezgisel dijital ekran

        En iyi performansı elde etmek için sezgisel dijital ekran

        Sezgisel dijital ekran, elektrik süpürgenizden en iyi şekilde faydalanmanız için ilgili bilgileri gösterir: - 4 temizlik ayarı - Toz Torbası Dolu Göstergesi - Otomatik Açma-Kapatma Göstergesi

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir

        Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aparatı mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

        Alerji filtresi, parçacıkların %99,9'undan fazlasını yakalar, ECARF sertifikalıdır

        Alerji filtresi, parçacıkların %99,9'undan fazlasını yakalar, ECARF sertifikalıdır

        Bu elektrik süpürgesi, Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından verilmiş Alerjiye duyarlı sertifikasına sahiptir. Havadaki kedi ve köpek tüyleri, ev tozları veya polenlerdeki alerjenler, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için %99,95'e kadar temizlenir.

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        Ultra Uzun Performanslı s-bag®, elektrik süpürgenizden optimum performans elde edebilmeniz için tasarlanmıştır. Bu toz torbası, torbanın kullanım ömrü boyunca elektrik süpürgenize üstün emiş gücü sağlar.

        %30 geri dönüştürülmüş plastik

        %30 geri dönüştürülmüş plastik

        Bu elektrikli süpürge %30 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. Philips olarak gezegenimizdeki sınırlı kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanarak anlamlı yenilikler sunmayı hedefliyoruz.

        Yüksek performanslı temizlik için %99,9 toz toplama özellikli*

        Yüksek performanslı temizlik için %99,9 toz toplama özellikli*

        Güçlü emiş gücü ve yüksek performans sunan başlıklar sayesinde ince tozların %99,9'unu süpürebilirsiniz.

        Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor

        Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor

        Son derece verimli motorumuz, güçlü emiş gücü üretir ve her seferinde derinlemesine temizlik için daha az enerji harcar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Giriş gücü (maks.)
          900  W
          Hava akımı (maks.)
          35  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          750  W
          Ses gücü seviyesi
          75  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          220  W
          Vakum (maks.)
          15  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          11  m
          Taşıma kolu
          Ön
          Boru tipi
          Alüminyum 2-P teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Boru bağlantısı
          SmartLock
          Güç kontrolü
          Uzaktan kumanda
          Dijital Torba dolu göstergesi
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Gümüş titanyum

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag Ultra Uzun Performanslı
          Toz kapasitesi
          4  L
          Boşaltma filtresi
          Alerji filtresi

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça
          • Küçük fırça
          Ek başlık
          Halı Temizleme başlığı
          Ekstra aksesuarlar
          ErgoGrip uzaktan kumanda
          Standart başlık
          TriActive LED başlık

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %75 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          475 x 300 x 280  mm
          Ürün ağırlığı
          6,2  kg

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Çatlakların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
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