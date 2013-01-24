Sürekli güçlü emiş gücü için AirflowMax teknolojisi

Benzersiz AirflowMax teknolojisi, emiş gücünden uzun süre faydalanarak torbayı sonuna kadar kullanır. Bu teknoloji, üç unsur temel alınarak üretilmiştir: 1) Toz bölmesinin içindeki benzersiz ızgara kanalı profili, toz torbasının etrafındaki hava akışını en üst düzeye çıkarır ve tüm torba yüzeyinin kullanılmasını sağlar. 2) Özel olarak tasarlanmış toz bölmesi kapasitesi, toz torbasının düzenli bir şekilde açılmasını sağlar. 3) Yüksek kaliteli, tıkanmayan fiber toz torbası, gözenekleri tıkamadan tozu emer; böylece emiş gücünde azalma yaşanmaz.