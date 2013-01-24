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Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yaşam sizin!
Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün
Yaşam sizin!
Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yaşam sizin!
Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün
Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 375 Watt emiş gücü üretir.
Bu elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce EPA 12 filtreden (%99,5 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.
Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.
Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.
Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
FC8025/01
CRP183/01