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    HomeHero

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8915
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yaşam sizin! Yaşam sizin! Yaşam sizin!
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      HomeHero Torbalı elektrikli süpürge

      FC8915
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yaşam sizin!

      Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HomeHero Torbalı elektrikli süpürge

      Yaşam sizin!

      Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Yaşam sizin!

      Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      HomeHero Torbalı elektrikli süpürge

      Yaşam sizin!

      Philips HomeHero elektrikli süpürge ile işinizi hızla ve kolayca bitirin. Bu elektrikli süpürge, zahmetsiz temizlik için mükemmel emiş gücüne, toz filtreleme özelliğine ve esnek uçlara sahiptir. Tüm faydaları görün

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        HomeHero

        HomeHero

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Yaşam sizin!

        Kolay temizlik sağlayan elektrikli süpürge

        • 2000 W
        • AirflowMax teknolojisi
        • Parke
        Maks. 375 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 375 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 375 Watt emiş gücü üretir.

        EPA AirSeal ve EPA 12 filtre

        EPA AirSeal ve EPA 12 filtre

        Bu elektrikli süpürge, çekilen tüm havanın dışarı atılmadan önce EPA 12 filtreden (%99,5 filtreleme) geçmesini sağlar. Yani, toza kaçış yok.

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

        Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.

        Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

        Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

        Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Koyu siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight of product
          5,5 kg

        • Sürdürülebilirlik

          User manual
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Packaging
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 yıkanabilir filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3 L

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          Düğme
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Kordon uzunluğu
          7 m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          Aralık temizleme aparatı
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Parke başlığı
          Standart başlık
          Tekerlekli, çok amaçlı başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79 dB
          Hava akımı (maks.)
          42 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Emiş gücü (maksimum)
          375 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Vakum (maks.)
          32 kPa

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