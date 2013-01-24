Ekstra rahatlık için iki rahat taşıma kolu

Bu elektrikli süpürgede bir değil iki taşıma kolu bulunmaktadır. Tekerlekleri üzerindeyken kaldırarak sabitleyebileceğiniz bir kola sahiptir. Böylece süpürgeyi, çok az eğilerek yakın çevresinde kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ön taraftaki ikinci kol, cihazı dik konumda kolayca taşıyabilmenizi sağlar.