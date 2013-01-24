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Zahmetsiz temizlik, güçlü performans
Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz temizlik, güçlü performans
Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
Zahmetsiz temizlik, güçlü performans
Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zahmetsiz temizlik, güçlü performans
Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
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PowerCyclone 5 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Hava girişi tasarımı sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir. 3) Optimize edilmiş çıkış kanatları siklondaki kiri ayırıp toz kovasına aktarır.
2000 Watt motor yüksek performans için 360 Watt maksimum emiş gücü üretir.
Toz haznesi, toz dağıtılmayacak şekilde toplanan kirin boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.
Köpük filtre uzun süreli performans için musluk suyu altında kolayca yıkanabilir.
10 m çalışma yarıçapı sayesinde daha az zahmetle daha fazla temizlik.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans