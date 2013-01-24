  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    PowerPro

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8761/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Zahmetsiz temizlik, güçlü performans Zahmetsiz temizlik, güçlü performans Zahmetsiz temizlik, güçlü performans
      -{discount-value}

      PowerPro Torbasız elektrikli süpürge

      FC8761/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Zahmetsiz temizlik, güçlü performans

      Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 609,99 TL

      PowerPro Torbasız elektrikli süpürge

      Zahmetsiz temizlik, güçlü performans

      Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

      Zahmetsiz temizlik, güçlü performans

      Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 609,99 TL

      PowerPro Torbasız elektrikli süpürge

      Zahmetsiz temizlik, güçlü performans

      Yeni Philips PowerPro elektrikli süpürge, PowerCyclone 5 teknolojisi sayesinde zeminlerinizi zahmetsizce temizler. Kolayca boşaltılabilen gelişmiş toz haznesi tozun dağılmasını önler. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Torbasız elektrikli süpürge

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        PowerPro

        PowerPro

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zahmetsiz temizlik, güçlü performans

        PowerCyclone teknolojisi ve Üçlü Aktif başlık ile

        • 2000 W
        • PowerCyclone 5
        • HEPA 10 yıkanabilir filtre
        PowerCyclone 5 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 5 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 5 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Hava girişi tasarımı sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir. 3) Optimize edilmiş çıkış kanatları siklondaki kiri ayırıp toz kovasına aktarır.

        Yüksek performans için 2000 Watt motor

        Yüksek performans için 2000 Watt motor

        2000 Watt motor yüksek performans için 360 Watt maksimum emiş gücü üretir.

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Toz haznesi, toz dağıtılmayacak şekilde toplanan kirin boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Uzun süreli performans için yıkanabilir köpük filtre

        Uzun süreli performans için yıkanabilir köpük filtre

        Köpük filtre uzun süreli performans için musluk suyu altında kolayca yıkanabilir.

        Daha az zahmetle daha çok temizlik

        Daha az zahmetle daha çok temizlik

        10 m çalışma yarıçapı sayesinde daha az zahmetle daha fazla temizlik.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          440 x 300 x 290 mm
          Ürün ağırlığı
          5,5 kg

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Ambalaj
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          EPA 10 filtre
          HEPA AirSeal
          Evet
          Motor filtresi
          Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
          Toz kapasitesi
          2 L

        • Kullanım

          Tekerlek tipi
          Lastik
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          7 m
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru bağlantısı
          Kolay ayırma
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          37 l/s
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          80 dB
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Emiş gücü (maksimum)
          360 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Vakum (maks.)
          33 kPa

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi