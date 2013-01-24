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    EasyClean

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8738/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin
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      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      FC8738/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        EasyClean

        EasyClean

        Torbasız elektrikli süpürge

        Toplam:

        Temizliği zahmetsiz hale getirin

        Ekstra uzun kablo, torba gerekmez

        • 1800W
        • Turbo fırçalı
        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motorlu Philips elektrikli süpürge.

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        Üçlü etkisiyle benzersiz TriActive başlık

        TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Oxford mavisi

        • Ağırlık ve boyutlar

          Weight of product
          6 kg

        • Filtreleme

          Filtre tipi
          Gore-Tex HEPA 10
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre
          Toz kapasitesi
          2 L

        • Kullanım

          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Kordon uzunluğu
          8 m
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Ek başlık
          Turbo fırça
          Standart başlık
          TriActive başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79 dB
          Hava akımı (maks.)
          36 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          1800 W
          Emiş gücü (maksimum)
          300 W
          Giriş gücü (IEC)
          1600 W
          Vakum (maks.)
          29 kPa

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