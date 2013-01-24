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Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motorlu Philips elektrikli süpürge.
Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.
Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.
Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.
TriActive başlık üçlü etkisiyle zeminleri tek seferde kusursuz temizler: 1) Başlığın ucundaki geniş delik büyük parçaları kolayca alır. 2) Başlıktan geçen optimize hava akımı sayesinde temizlik işlemi maksimum düzeyde etkilidir. 3) İki yan fırça, mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri çeker.
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Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
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