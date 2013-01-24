Benzersiz üçü bir arada özelliğe sahip üçlü tri-aktif başlık

Maksimum temizlik için aerodinamik olarak tasarlanmış bu benzersiz başlık, yan fırçalarıyla köşelerdeki tozları alırken ana emiş boşluğuyla büyük parçaları toplar. Her seferinde anında pırıl pırıl bir sonuç alırsınız.