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Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor.
Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtresi, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.
Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.
Bu EasyClean ürün, havadan daha da fazla toz filtreleyen gelişmiş bir emiciye sahiptir.
8 m kordon, fiş değiştirmeden 11 m'lik erişim uzunluğu sağlar.
Maksimum temizlik için aerodinamik olarak tasarlanmış bu benzersiz başlık, yan fırçalarıyla köşelerdeki tozları alırken ana emiş boşluğuyla büyük parçaları toplar. Her seferinde anında pırıl pırıl bir sonuç alırsınız.
Tasarım
Performans
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
FC8044/02
CRP740/01