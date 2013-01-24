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    EasyClean

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8734/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin
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      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      FC8734/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        EasyClean

        EasyClean

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Temizliği zahmetsiz hale getirin

        Ekstra uzun kablo, torba gerekmez

        • HomeCare
        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor.

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtresi, %99,5 filtreleme

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtresi, %99,5 filtreleme

        Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtresi, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.

        Daha uzun süre emme gücü için gelişmiş emici

        Daha uzun süre emme gücü için gelişmiş emici

        Bu EasyClean ürün, havadan daha da fazla toz filtreleyen gelişmiş bir emiciye sahiptir.

        11 m ekstra erişim uzunluğu

        8 m kordon, fiş değiştirmeden 11 m'lik erişim uzunluğu sağlar.

        Benzersiz üçü bir arada özelliğe sahip üçlü tri-aktif başlık

        Maksimum temizlik için aerodinamik olarak tasarlanmış bu benzersiz başlık, yan fırçalarıyla köşelerdeki tozları alırken ana emiş boşluğuyla büyük parçaları toplar. Her seferinde anında pırıl pırıl bir sonuç alırsınız.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Koyu kırmızı

        • Performans

          Giriş gücü (maks.)
          1800  W
          Giriş gücü (IEC)
          1600  W
          Emiş gücü (maksimum)
          300  W
          Vakum (maks.)
          29  kPa
          Hava akışı (maks.)
          36  l/s
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79  dB

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          2  l
          Filtre tipi
          Gore-Tex HEPA 10
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtresi

        • Kullanım

          Faaliyet yarıçapı
          11  m
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Ek
          Düğme
          Park veya saklama yardımcısı
          Arkada ve altta
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Kordon uzunluğu
          8  m

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          Üçlü Aktif başlık
          Aksesuarlar
          • Aralık temizleme başlığı
          • Küçük fırça
          Aksesuar saklama
          Tutma kolu üzerinde

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          6  kg

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