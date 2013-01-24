Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temizliği zahmetsiz hale getirin
Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motorlu Philips elektrikli süpürge.
Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.
Bu EasyClean ürün, havadan daha da fazla toz filtreleyen gelişmiş bir emiciye sahiptir.
Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.
Bu müşteri testi galibi çoklu başlık sayesinde tüm yüzeylerde üstün temizliğe sahip olun. Başlığın optimum hava akışı için tasarlanan geniş hava kanalı, duvarlarda bile etkili temizlik sağlar. Başlığın özel çift eklemli yapısı en iyi temizlik sonuçları için zeminle sürekli olarak temas eder. WesselWerk tarafından Almanya'da tasarlanan ve üretilen bu yüksek kaliteli başlık, bir metal tabanı çevreleyen ve sert zeminleri, çatlakları ve halıları nazik ve derinlemesine temizleyen fırçalardan oluşur.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans