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    EasyClean

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8732/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin Temizliği zahmetsiz hale getirin
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      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      FC8732/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyClean Torbasız elektrikli süpürge

      Temizliği zahmetsiz hale getirin

      Philips EasyClean torbasız elektrikli süpürgeler minimum çabayla derinlemesine temizlik isteyenler için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        EasyClean

        EasyClean

        Torbasız elektrikli süpürge

        Toplam:

        Temizliği zahmetsiz hale getirin

        Ekstra uzun kablo, torba gerekmez

        • 1800W
        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motorlu Philips elektrikli süpürge.

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.

        Daha uzun süre emme gücü için gelişmiş emici

        Daha uzun süre emme gücü için gelişmiş emici

        Bu EasyClean ürün, havadan daha da fazla toz filtreleyen gelişmiş bir emiciye sahiptir.

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Toz kovası kolaylıkla çıkarılıp boşaltılabilir

        Torbasız elektrikli süpürge, yerden toplanan tozu gösteren ve bu sırada alınan değerli eşyaların bulunmasını kolaylaştıran şeffaf bir toz kovasına sahiptir.

        Derinlemesine ve nazik temizlik testlerinin galibi çoklu başlık

        Derinlemesine ve nazik temizlik testlerinin galibi çoklu başlık

        Bu müşteri testi galibi çoklu başlık sayesinde tüm yüzeylerde üstün temizliğe sahip olun. Başlığın optimum hava akışı için tasarlanan geniş hava kanalı, duvarlarda bile etkili temizlik sağlar. Başlığın özel çift eklemli yapısı en iyi temizlik sonuçları için zeminle sürekli olarak temas eder. WesselWerk tarafından Almanya'da tasarlanan ve üretilen bu yüksek kaliteli başlık, bir metal tabanı çevreleyen ve sert zeminleri, çatlakları ve halıları nazik ve derinlemesine temizleyen fırçalardan oluşur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Kuzguni siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          510 x 270 x 320 mm
          Weight of product
          6 kg

        • Filtreleme

          Filtre tipi
          Gore-Tex HEPA 10
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre
          Toz kapasitesi
          2 L

        • Kullanım

          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Kordon uzunluğu
          8 m
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Dahili aksesuarlar
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79 dB
          Hava akımı (maks.)
          36 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          1800 W
          Emiş gücü (maksimum)
          300 W
          Giriş gücü (IEC)
          1600 W
          Vakum (maks.)
          29 kPa

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