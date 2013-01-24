Derinlemesine ve nazik temizlik testlerinin galibi çoklu başlık

Bu müşteri testi galibi çoklu başlık sayesinde tüm yüzeylerde üstün temizliğe sahip olun. Başlığın optimum hava akışı için tasarlanan geniş hava kanalı, duvarlarda bile etkili temizlik sağlar. Başlığın özel çift eklemli yapısı en iyi temizlik sonuçları için zeminle sürekli olarak temas eder. WesselWerk tarafından Almanya'da tasarlanan ve üretilen bu yüksek kaliteli başlık, bir metal tabanı çevreleyen ve sert zeminleri, çatlakları ve halıları nazik ve derinlemesine temizleyen fırçalardan oluşur.