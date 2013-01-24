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    Performer Expert

    Toz torbalı elektrikli süpürge

    FC8721/09
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    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Yüksek performans Yüksek performans Yüksek performans
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      Performer Expert Toz torbalı elektrikli süpürge

      FC8721/09
      Bu ürün için destek alın

      Yüksek performans

      Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.749,99 TL
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      Performer Expert Toz torbalı elektrikli süpürge

      Yüksek performans

      Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik! Tüm faydaları görün

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        Performer Expert

        Performer Expert

        Toz torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performans

        Daha az enerji tüketimi

        • 5 L
        Üstün performans için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Üstün performans için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile yüksek emiş gücü sunar!

        Yüksek güçlü sonuçlar için enerji tasarruflu motor

        Yüksek güçlü sonuçlar için enerji tasarruflu motor

        Yüksek verimliliğe sahip motor daha az enerji kullanarak daha fazla hava akışı sağlayabilmek üzere optimize edilmiştir.

        Yeni 3'ü 1 arada TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarır

        Yeni 3'ü 1 arada TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarır

        3'ü 1 arada temizlik işlemli TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarmak için yere mükemmel bir şekilde yapışır. 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Kolay temizlik için 11 metre erişim uzunluğu

        Kolay temizlik için 11 metre erişim uzunluğu

        11 metrelik erişim uzunluğu cihazın takılı olduğu prizi değiştirmeden daha geniş bir yüzeyi temizlemenizi sağlar.

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için SmartLock bağlantı

        Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini sezgisel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

        Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi

        Daha uzun süre temizlik için 5 L toz kapasitesi

        Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçenekleri

        Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından Alerjiye duyarlı sertifikalı bu elektrikli süpürge HEPA 13 filtrelemeye sahiptir. HEPA 13 filtre, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için çıkan havadaki kedi ve köpek tüyleri, böcekler veya polenden kaynaklanan alerjen maddeleri %99,95 oranında temizler.

        HEPA AirSeal özelliğine sahip HEPA13, tozun %99'undan fazlasını tutar

        HEPA AirSeal özelliğine sahip HEPA13, tozun %99'undan fazlasını tutar

        HEPA13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz, alerjik maddelerin olmadığı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından bile daha temizdir.

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        Ekstra Uzun Performanslı s-bag torba, en küçük toz parçalarını bile yakalar

        5 litrelik XXL Ultra Uzun Performanslı s-bag sayesinde yüksek temizleme performansını uzun süre elde edersiniz. Tıkanma önleyici birinci sınıf malzemelerden yapılan çok katmanlı Ultra Uzun Performanslı s-bag, standart torbalara göre %80'e varan daha uzun ömre sahiptir ve kusursuz emiş gücü ile filtreleme sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Ses gücü seviyesi
          78  dB
          Giriş gücü (IEC)
          650  W
          Hava akımı (maks.)
          30,2  l/s
          Vakum (maks.)
          16,3  kPa

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          5  L
          Toz torbası türü
          s-bag Ultra Uzun Performanslı
          Boşaltma filtresi
          HEPA 13
          Motor filtresi
          Üç katmanlı mikro filtre
          HEPA AirSeal
          Evet

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          11  m
          Kordon uzunluğu
          8  m
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Boru bağlantısı
          SmartLock
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActiveMax başlık
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • 2'si 1 arada fırça/küçük başlık
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          500 x 310 x 300  mm

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