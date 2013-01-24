Yeni 3'ü 1 arada TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarır

3'ü 1 arada temizlik işlemli TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarmak için yere mükemmel bir şekilde yapışır. 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.