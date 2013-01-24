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Yüksek performans
Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik! Tüm faydaları görün
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Yüksek performans
Yeni Philips Performer Expert, kusursuz toz toplama için tasarlanmış eşsiz TriActiveMax başlığı ve AirflowMax teknolojisi sayesinde tüm yüzeylerde en yüksek toz toplama oranlarını* sunar. Torbanız dolsa bile sonuç aynı: mükemmel temizlik! Tüm faydaları görün
Toz torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile yüksek emiş gücü sunar!
Yüksek verimliliğe sahip motor daha az enerji kullanarak daha fazla hava akışı sağlayabilmek üzere optimize edilmiştir.
3'ü 1 arada temizlik işlemli TriActiveMax başlık toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarmak için yere mükemmel bir şekilde yapışır. 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
11 metrelik erişim uzunluğu cihazın takılı olduğu prizi değiştirmeden daha geniş bir yüzeyi temizlemenizi sağlar.
Başlıklar ve teleskopik boru üzerindeki benzersiz Philips SmartLock bağlantı, temizlik sırasında bu parçaların kolaylıkla takılıp çıkarılmasını sağlar. SmartLock bağlantı sayesinde, teleskopik boru yüksekliğini sezgisel olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Özel olarak tasarlanmış 5 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.
Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.
Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından Alerjiye duyarlı sertifikalı bu elektrikli süpürge HEPA 13 filtrelemeye sahiptir. HEPA 13 filtre, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için çıkan havadaki kedi ve köpek tüyleri, böcekler veya polenden kaynaklanan alerjen maddeleri %99,95 oranında temizler.
HEPA13 filtre ve AirSeal; tozsuz ve temiz, alerjik maddelerin olmadığı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar. Çıkan hava odanızın havasından bile daha temizdir.
5 litrelik XXL Ultra Uzun Performanslı s-bag sayesinde yüksek temizleme performansını uzun süre elde edersiniz. Tıkanma önleyici birinci sınıf malzemelerden yapılan çok katmanlı Ultra Uzun Performanslı s-bag, standart torbalara göre %80'e varan daha uzun ömre sahiptir ve kusursuz emiş gücü ile filtreleme sağlar.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
FC8031/00
CP9703/01
FC8021/03
FC8044/02
CRP740/01
CP9702/01
CP9701/01
CP9278/01
CP9273/01
CP0789/01