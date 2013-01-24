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Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*
Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*
Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün
Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*
Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*
Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Toplam:
AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile en yüksek emiş gücünü sunar!
Özel olarak tasarlanmış 4 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
EPA 10 Filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı verilmeden en ince tozları bile yakalar.
Bu yeni Philips sentetik toz torbası elektrikli süpürgenizin performansını uzun süre en üst seviyede tutmak için tasarlandı. Toz torbası dolana ve boşaltılmaya hazır hale gelene kadar yüksek emiş düzeyi ve maksimum filtreleme sunar.
Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.
2100 Watt motor mükemmel temizlik sonuçları için maksimum 425 W emiş gücü üretir.
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