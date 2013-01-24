Üstün emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile en yüksek emiş gücünü sunar!