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    Performer Active

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8654/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü* Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü* Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*
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      Performer Active Torbalı elektrikli süpürge

      FC8654/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*

      Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 439,99 TL

      Performer Active Torbalı elektrikli süpürge

      Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*

      Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün

      Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*

      Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 439,99 TL

      Performer Active Torbalı elektrikli süpürge

      Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*

      Yeni Philips Performer Active, Airflow Plus teknolojisi ve Güçlü 2100 W motoru sayesinde daha iyi bir temizlik sağlar Tüm faydaları görün

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        Performer Active

        Performer Active

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Daha iyi temizlik sonuçları için maksimum emiş gücü*

        Airflow Max Teknolojisi ve 4 L toz kapasitesi ile

        • 2100 W
        • AirflowMax teknolojisi
        • EPA 10 filtre
        Üstün emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Üstün emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        AirflowMax teknolojisi hava akışını en üst düzeye çıkarır ve torbanın tozla dolarken belli bir düzenle açılmasını sağlar. Böylece torba dolu olsa bile en yüksek emiş gücünü sunar!

        Daha uzun süre temizlik için 4 L toz kapasitesi

        Daha uzun süre temizlik için 4 L toz kapasitesi

        Özel olarak tasarlanmış 4 L toz bölmesi, toz torbanızın kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak vererek daha uzun süre temizlik yapabilmenizi sağlar.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Sağlıklı bir hava için EPA 10 filtreli EPA AirSeal

        Sağlıklı bir hava için EPA 10 filtreli EPA AirSeal

        EPA 10 Filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı verilmeden en ince tozları bile yakalar.

        S-bag Klasik Uzun Performanslı torba %50'ye kadar daha uzun süre dayanır

        S-bag Klasik Uzun Performanslı torba %50'ye kadar daha uzun süre dayanır

        Bu yeni Philips sentetik toz torbası elektrikli süpürgenizin performansını uzun süre en üst seviyede tutmak için tasarlandı. Toz torbası dolana ve boşaltılmaya hazır hale gelene kadar yüksek emiş düzeyi ve maksimum filtreleme sunar.

        2100 Watt motor maksimum 425 emiş gücü üretir

        2100 Watt motor maksimum 425 emiş gücü üretir

        2100 Watt motor mükemmel temizlik sonuçları için maksimum 425 W emiş gücü üretir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Performans

          Giriş gücü (maks.)
          2100  W
          Giriş gücü (IEC)
          1800  W
          Emiş gücü (maksimum)
          425  W
          Vakum (maks.)
          34  kPa
          Hava akımı (maks.)
          47  l/s
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          80  dB

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          4  L
          Boşaltma filtresi
          EPA 10 filtre
          Motor filtresi
          Mikrofiltre

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Kordon uzunluğu
          6  m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Sap
          Hava kaydırıcılı ergonomik tutma yeri
          Taşıma kolu
          Ön
          Boru bağlantısı
          Konik
          Park veya saklama yardımcısı
          Dikey ve yatay
          Tekerlek tipi
          Lastik

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık
          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          • 3 s-bag CLP birlikte verilir

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,2  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          447 x 304 x 234  mm

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            • *Karşılaştırma, Philips PowerLife ile şirket içi laboratuvarlarda Ağustos 2013'te yapılmıştır
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