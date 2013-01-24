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Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü
1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü
1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü
1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü
1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motora sahip elektrikli süpürge.
Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.
Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.
Bu elektrikli süpürgenin kauçuk tekerlekleri vardır, bu sayede sert zeminlerde çizik tehlikesi yaratmadan rahatça kayar.
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Kullanım
FC8044/02
FC6031/01