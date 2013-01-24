Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Expression

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8608/03
    Genel Derecelendirme / 5
    • Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü
      -{discount-value}

      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      FC8608/03
      Genel Derecelendirme / 5

      Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

      1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

      1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

      1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

      1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör torbali-elektrikli-suepuerge

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Expression

        Expression

        Torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

        • AnimalCare
        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motora sahip elektrikli süpürge.

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı %25 daha fazla kıl ve toz alır

        Turbo Fırça başlığı halılardaki tüyleri ve kılları hızlı bir şekilde almasının yanı sıra halıların derinlemesine temizlenmesine olanak sağlar. Döner fırça küçük toz parçacıklarını etkin bir şekilde alarak, halılarda % 25 daha iyi temizleme performansı ortaya çıkarır. Başlığın tekerlekleri sert zeminlerde kullanım sırasında hasarı engeller.

        Yumuşak kauçuk tekerlekler

        Yumuşak kauçuk tekerlekler

        Bu elektrikli süpürgenin kauçuk tekerlekleri vardır, bu sayede sert zeminlerde çizik tehlikesi yaratmadan rahatça kayar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Oxford mavisi

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          Pamuklu toz torbası
          Toz kapasitesi
          3  L
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          40  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1600  W
          Giriş gücü (maks.)
          1800  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          82  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          350  W
          Vakum (maks.)
          30  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          10  m
          Taşıma kolu
          Ön
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Kordon uzunluğu
          7  m
          Boru bağlantısı
          Konik
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Lastik

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi