Paranızın karşılığını verebilecek en yüksek temizlik gücü

1800 W'lık bu güçlü elektrikli süpürge, en az 350 W emiş gücü sağlar! Bu ürün bir Turbo Fırçalı başlık, 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Clean Comfort Cassette toz torbası ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün