Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün