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Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü
Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü
Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü
Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü
Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motora sahip elektrikli süpürge.
Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.
Reach & Clean başlığının yenilikçi tasarımı sayesinde başlık yanlamasına takıldığında en dar yerlere dahi erişebilir, aynı zamanda %40 daha fazla emiş gücü sağlar. Başlığı tamamen ters çevirirseniz, sert zeminler için kullanımdan halı ve kilim temizliğinde kullanıma kolay ve hızlı bir şekilde geçebilirsiniz.
Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Kullanım
FC8044/02
CRP488/01