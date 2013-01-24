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    Expression

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8606/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü
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      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      FC8606/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

      Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

      Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

      Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Expression Torbalı elektrikli süpürge

      Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

      Yüksek düzeyde, en az 350 W emiş gücü sağlayan, 1800 W gücünde bir elektrikli süpürge! Bu model, bir 360 derece dönebilen temizleme başlığı, HEPA filtreli 5 katmanlı bir filtreleme sistemi, Konforlu Temizlik Kaseti ve ekstra uzun kablo ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

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        Expression

        Expression

        Torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Paranın satın alabileceği en yüksek temizlik gücü

        • HomeCare
        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motor

        Mükemmel temizleme sonuçları için maks. 350 Watt emiş gücü üreten 1800 Watt motora sahip elektrikli süpürge.

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Tozla temas etmemeniz için benzersiz Clean Comfort toz torbası haznesi

        Philips elektrikli süpürgenizin toz torbasını boşaltırken, bu patentli hazne sayesinde tozla doğrudan temas edilmez.

        En dar bölgelere bile ulaşan Reach & Clean başlığı

        En dar bölgelere bile ulaşan Reach & Clean başlığı

        Reach & Clean başlığının yenilikçi tasarımı sayesinde başlık yanlamasına takıldığında en dar yerlere dahi erişebilir, aynı zamanda %40 daha fazla emiş gücü sağlar. Başlığı tamamen ters çevirirseniz, sert zeminler için kullanımdan halı ve kilim temizliğinde kullanıma kolay ve hızlı bir şekilde geçebilirsiniz.

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, %99,5 filtreleme

        Bu Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre, solunum alerjilerine neden olan zararlı mikroskobik haşaratı en az %99,5 oranında yakalar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Kuzguni siyah

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3  L
          Boşaltma filtresi
          Süper Temiz Hava HEPA 12 filtre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Standart başlık
          Reach & Clean (Eriş ve Temizle) başlığı

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          40  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1600  W
          Giriş gücü (maks.)
          1800  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          82  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          350  W
          Vakum (maks.)
          30  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          10  m
          Clean Comfort Cassette toz torbası haznesi
          Evet
          Kordon uzunluğu
          7  m
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru tipi
          Metal vernikli 2 parçalı teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Plastik

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