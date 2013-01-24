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Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Compact elektrikli süpürge, PowerCyclone 4 teknolojisi ve gelişmiş hazne tasarımı sayesinde kaliteden ödün vermeden güçlü bir performans sunar. Tüm faydaları görün
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Yüksek performans
Yeni Philips PowerPro Compact elektrikli süpürge, PowerCyclone 4 teknolojisi ve gelişmiş hazne tasarımı sayesinde kaliteden ödün vermeden güçlü bir performans sunar. Tüm faydaları görün
Torbasız elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!
EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
Toz haznesi, toz dağıtılmayacak şekilde toplanan kirin boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
FC6031/01
CRP780/01
CRP752/01
CRP749/01
CP0679/01