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    PowerPro Compact

    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8478/91
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek performans Yüksek performans Yüksek performans
      -{discount-value}

      PowerPro Compact Torbasız elektrikli süpürge

      FC8478/91
      Bu ürün için destek alın

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Compact elektrikli süpürge, PowerCyclone 4 teknolojisi ve gelişmiş hazne tasarımı sayesinde kaliteden ödün vermeden güçlü bir performans sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 449,99 TL
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      PowerPro Compact Torbasız elektrikli süpürge

      Yüksek performans

      Yeni Philips PowerPro Compact elektrikli süpürge, PowerCyclone 4 teknolojisi ve gelişmiş hazne tasarımı sayesinde kaliteden ödün vermeden güçlü bir performans sunar. Tüm faydaları görün

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        PowerPro Compact

        PowerPro Compact

        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performans

        Daha az enerji tüketimi

        • 1500 W
        • PowerCyclone 4
        • TriActive başlık
        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

        PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Sert zeminlerde üst düzey performans

        Sert zeminlerde üst düzey performans

        Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!

        Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

        Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

        EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Toz haznesi, toz dağıtılmayacak şekilde toplanan kirin boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Ses gücü seviyesi
          84  dB
          Hava akımı (maks.)
          36  l/s
          Vakum (maks.)
          23  kPa
          Yıllık enerji tüketimi
          51,7  kW·s
          Giriş gücü (IEC)
          1400  W
          Giriş gücü (maks.)
          1500  W

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          Sünger
          Motor filtresi
          Yıkanabilir köpük giriş filtresi
          Toz kapasitesi
          1,5  L

        • Kullanım

          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Taşıma kolu
          Ön
          Boru bağlantısı
          Konik
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Çalışma yarıçapı
          8  m
          Kordon uzunluğu
          5  m

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActive başlık
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          4,5  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          406 x 285 x 238  mm

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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