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Benzersiz TriActive başlığı sayesinde Philips PowerLife elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
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Yüksek performans
Benzersiz TriActive başlığı sayesinde Philips PowerLife elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Toz torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.
Hafif, alüminyum elektrikli süpürge borusu kolayca kullanılabilir ve taşınabilir. 2 parçalı teleskopik boru tercih ettiğiniz yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.
Performans
Kullanım
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
CP0139/01
FC8021/03
FC6031/01
CRP752/01
CRP749/01
CP0679/01