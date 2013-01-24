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    PowerLife

    Toz torbalı elektrikli süpürge

    FC8458/91
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yüksek performans Yüksek performans Yüksek performans
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      PowerLife Toz torbalı elektrikli süpürge

      FC8458/91
      Bu ürün için destek alın

      Yüksek performans

      Benzersiz TriActive başlığı sayesinde Philips PowerLife elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,99 TL
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      PowerLife Toz torbalı elektrikli süpürge

      Yüksek performans

      Benzersiz TriActive başlığı sayesinde Philips PowerLife elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

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        PowerLife

        PowerLife

        Toz torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yüksek performans

        Daha az enerji tüketimi

        • 1500 W
        • TriActive başlık

        Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası

        Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.

        Hafif, alüminyum boru sayesinde kolay temizlik

        Hafif, alüminyum elektrikli süpürge borusu kolayca kullanılabilir ve taşınabilir. 2 parçalı teleskopik boru tercih ettiğiniz yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Yıllık enerji tüketimi
          52  kW·s
          Ses gücü seviyesi
          85  dB
          Hava akımı (maks.)
          37  l/s
          Vakum (maks.)
          23,5  kPa
          Giriş gücü (IEC)
          1400  W
          Giriş gücü (maks.)
          1500  W

        • Kullanım

          Boru tipi
          Alüminyum teleskopik boru
          Taşıma kolu
          Ön
          Boru bağlantısı
          Konik
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Çalışma yarıçapı
          8  m
          Kordon uzunluğu
          5  m

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag
          Boşaltma filtresi
          Mikrofiltre
          Toz kapasitesi
          3  L

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActive başlık
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          4,2  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          406 x 282 x 220  mm

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