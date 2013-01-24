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İşin sırrı güçte
2000 Watt motor gücüne sahip Philips PowerLife FC8455/01 elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
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İşin sırrı güçte
2000 Watt motor gücüne sahip Philips PowerLife FC8455/01 elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün
Toz torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 350 Watt emiş gücü üretir.
Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.
Mini Turbo Fırça yastıklar ve diğer kumaşlardaki tüyleri, kılları (evcil hayvan) ve tozları kolayca temizler. Bu fırça evcil hayvan sahipleri için idealdir.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
Hafif, alüminyum elektrikli süpürge borusu kolayca kullanılabilir ve taşınabilir. 2 parçalı teleskopik boru tercih ettiğiniz yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Kullanım
Ağırlık ve boyutlar
CP0139/01
FC8021/03
CRP752/01
CRP749/01
CP0679/01