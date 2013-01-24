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    PowerLife

    Toz torbalı elektrikli süpürge

    FC8455/01
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • İşin sırrı güçte İşin sırrı güçte İşin sırrı güçte
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      PowerLife Toz torbalı elektrikli süpürge

      FC8455/01
      Bu ürün için destek alın

      İşin sırrı güçte

      2000 Watt motor gücüne sahip Philips PowerLife FC8455/01 elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,99 TL
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      PowerLife Toz torbalı elektrikli süpürge

      İşin sırrı güçte

      2000 Watt motor gücüne sahip Philips PowerLife FC8455/01 elektrikli süpürgeyle tüm zeminlerde mükemmel temizlik sonuçları elde edin. Tüm faydaları görün

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        PowerLife

        PowerLife

        Toz torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İşin sırrı güçte

        Mükemmel temizlik için 2000 Watt motor gücü

        • 2000 W
        • 350 W emiş gücü
        • Turbo fırçalı
        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 350 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 350 Watt emiş gücü üretir.

        Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası

        Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası

        Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.

        Kıl ve tüyleri (evcil hayvan) kolayca alabilmeniz için Mini Turbo Fırça

        Kıl ve tüyleri (evcil hayvan) kolayca alabilmeniz için Mini Turbo Fırça

        Mini Turbo Fırça yastıklar ve diğer kumaşlardaki tüyleri, kılları (evcil hayvan) ve tozları kolayca temizler. Bu fırça evcil hayvan sahipleri için idealdir.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Hafif, alüminyum boru sayesinde kolay temizlik

        Hafif, alüminyum boru sayesinde kolay temizlik

        Hafif, alüminyum elektrikli süpürge borusu kolayca kullanılabilir ve taşınabilir. 2 parçalı teleskopik boru tercih ettiğiniz yüksekliğe kolayca ayarlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          s-bag
          Boşaltma filtresi
          Mikrofiltre
          Toz kapasitesi
          3  L

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Mini turbo fırça
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          41  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1800  W
          Giriş gücü (maks.)
          2000  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          83  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          350  W
          Vakum (maks.)
          27  kPa

        • Kullanım

          Taşıma kolu
          Ön
          Boru bağlantısı
          Konik
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Sap
          Ekstra uzun ergonomik tutma yeri
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Boru tipi
          Alüminyum teleskopik boru
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Kordon uzunluğu
          6  m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          406 x 282 x 220  mm
          Ürün ağırlığı
          4,2  kg

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