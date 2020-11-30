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Tam performans. Kullanımı kolay
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam performans. Kullanımı kolay
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün
Tam performans. Kullanımı kolay
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tam performans. Kullanımı kolay
Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün