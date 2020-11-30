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    Performer Compact

    Toz torbalı elektrikli süpürge

    FC8371/09
    Genel Derecelendirme / 5
    7 Ödüller
    • Tam performans. Kullanımı kolay Tam performans. Kullanımı kolay Tam performans. Kullanımı kolay
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      Performer Compact Toz torbalı elektrikli süpürge

      FC8371/09
      Genel Derecelendirme / 5
      7 Ödüller

      Tam performans. Kullanımı kolay

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 979,99 TL

      Performer Compact Toz torbalı elektrikli süpürge

      Tam performans. Kullanımı kolay

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün

      Tam performans. Kullanımı kolay

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 979,99 TL

      Performer Compact Toz torbalı elektrikli süpürge

      Tam performans. Kullanımı kolay

      Yeni Philips Performer Compact elektrikli süpürge, minimum çaba sarf ederek en üst düzey temizlik performansı sunar. AirflowMax teknolojisi, emiş gücünün daha uzun süre daha güçlü kalmasını sağlar. TriActive başlık, tozu tüm zeminlerden etkili bir şekilde kaldırır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Performer Compact

        Performer Compact

        Toz torbalı elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tam performans. Kullanımı kolay

        AirflowMax teknolojisiyle kompakt ve güçlü

        • %99,9 toz toplama özellikli
        • 900W
        • Alerji filtresi
        Kuvvetli emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Kuvvetli emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

        Benzersiz AirflowMax teknolojisi emiş gücünden daha uzun* faydalanarak torbayı sonuna kadar kullanır. Bu teknoloji, üç unsur temel alınarak üretilmiştir: 1) Toz bölmesinin içindeki benzersiz ızgara kanalı profili, toz torbasının etrafındaki hava akışını en üst düzeye çıkarır ve tüm torba yüzeyinin kullanılmasını sağlar. 2) Özel olarak tasarlanmış toz bölmesi kapasitesi, toz torbasının düzenli bir şekilde açılmasını sağlar. 3) Toz torbasının yüksek kaliteli, tıkanmayan fiber yapısı, gözenekleri tıkamadan tozu emer; böylece emiş gücünde azalma yaşanmaz.

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

        TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

        TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlamış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağzı büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

        Birlikte gelen aksesuarlar ile üstün kullanım kolaylığı

        Birlikte gelen aksesuarlar ile üstün kullanım kolaylığı

        Elektrikli süpürge, entegre aksesuarlarla tasarlanmıştır. Böylece temizlik sırasında ekstra parça taşımanıza gerek kalmaz. Aralık temizleme aparatı gövdenin içinde yer alır; bu sayede her zaman kullanıma hazırdır.

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için ActiveLock bağlantı elemanları

        Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için ActiveLock bağlantı elemanları

        ActiveLock bağlantı elemanları, temizlik sırasında teleskopik boruya farklı başlıkları ve aksesuarları kolaylıkla takmanıza ve borudan çıkarmanıza olanak tanır.

        Zahmetsiz temizlik ve kolay saklama için küçük ve hafif

        Zahmetsiz temizlik ve kolay saklama için küçük ve hafif

        Küçük boyutu sayesinde bu cihaz kolaylıkla saklanabilir; böylece yerden tasarruf sağlar. Hafif olması sayesinde ise taşınması kolaydır.

        S-bag Klasik Uzun Performanslı torba %50'ye kadar daha uzun süre dayanır

        S-bag Klasik Uzun Performanslı torba %50'ye kadar daha uzun süre dayanır

        Bu yeni Philips sentetik toz torbası elektrikli süpürgenizin performansını uzun süre en üst seviyede tutmak için tasarlandı. Toz torbası dolana ve boşaltılmaya hazır hale gelene kadar yüksek emiş düzeyi ve maksimum filtreleme sunar.

        Alerji filtresi tozun %99,90'ından fazlasını yakalar

        Alerji filtresi tozun %99,90'ından fazlasını yakalar

        Alerjiye hassas ve genel olarak daha yüksek hijyen seviyelerine ihtiyaç duyan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

        ECARF alerjiye duyarlı olduğu test edilmiştir

        ECARF alerjiye duyarlı olduğu test edilmiştir

        Bu elektrik süpürgesi, Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi tarafından verilmiş Alerjiye duyarlı sertifikasına sahiptir. Havadaki kedi ve köpek tüyleri, ev tozları veya polenlerdeki alerjenler, alerjiye duyarlı bir ev ortamı sunmak için %99,9'a kadar temizlenir.

        Yüksek performanslı temizlik için %99,9 toz toplama özellikli*

        Yüksek performanslı temizlik için %99,9 toz toplama özellikli*

        Güçlü emiş gücü ve yüksek performans sunan başlıklar sayesinde ince tozların %99,9'unu süpürebilirsiniz.

        Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor

        Güçlü emiş gücü sunan 900 W motor

        Son derece verimli motorumuz, güçlü emiş gücü üretir ve her seferinde derinlemesine temizlik için daha az enerji harcar.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Giriş gücü (maks.)
          900  W
          Ses gücü seviyesi
          78  dB
          Giriş gücü (IEC)
          750  W
          Vakum (maks.)
          17,5  kPa

        • Tasarım

          Renk
          Koyu Siyah

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          3  L
          Toz torbası türü
          s-bag Klasik Uzun Performanslı
          Boşaltma filtresi
          Alerji filtresi
          Motor filtresi
          1 katmanlı köpük filtresi

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Kordon uzunluğu
          6  m
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru
          Boru bağlantısı
          ActiveLock
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Taşıma kolu
          Ön

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          TriActive başlık
          Ek başlık
          Sert zemin başlığı
          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          4,2  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          400 x 282 x 251  mm

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              • Çatlakların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
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