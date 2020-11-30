Kuvvetli emiş gücü için devrim niteliğindeki AirflowMax teknolojisi

Benzersiz AirflowMax teknolojisi emiş gücünden daha uzun* faydalanarak torbayı sonuna kadar kullanır. Bu teknoloji, üç unsur temel alınarak üretilmiştir: 1) Toz bölmesinin içindeki benzersiz ızgara kanalı profili, toz torbasının etrafındaki hava akışını en üst düzeye çıkarır ve tüm torba yüzeyinin kullanılmasını sağlar. 2) Özel olarak tasarlanmış toz bölmesi kapasitesi, toz torbasının düzenli bir şekilde açılmasını sağlar. 3) Toz torbasının yüksek kaliteli, tıkanmayan fiber yapısı, gözenekleri tıkamadan tozu emer; böylece emiş gücünde azalma yaşanmaz.