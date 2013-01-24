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    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8256/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Gözden uzakta saklayın! Gözden uzakta saklayın! Gözden uzakta saklayın!
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      Torbasız elektrikli süpürge

      FC8256/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Rahat saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Siklonik toz haznesi, toz torbası kullanımını gereksiz kılar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Torbasız elektrikli süpürge

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Rahat saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Siklonik toz haznesi, toz torbası kullanımını gereksiz kılar. Tüm faydaları görün

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Rahat saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Siklonik toz haznesi, toz torbası kullanımını gereksiz kılar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Torbasız elektrikli süpürge

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Rahat saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Siklonik toz haznesi, toz torbası kullanımını gereksiz kılar. Tüm faydaları görün

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        Torbasız elektrikli süpürge

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        Gözden uzakta saklayın!

        Saklama kutulu, ultra kompakt

        • HomeCare
        Aksesuar tepsili plastik kaplama karton kutu

        Aksesuar tepsili plastik kaplama karton kutu

        Bu ambalaj, saklama için kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için plastik kaplama kartondan yapılmıştır. İçinde hortumu elektrikli süpürgeden ayrı olarak saklamak için kartondan bir bölme; başlığı, boruları ve aksesuarları elektrikli süpürgenin üzerinde saklamak için karton bir tepsi vardır.

        Maks. 200 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        Maks. 200 Watt emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        1 litrelik siklonik çöp kutusu

        1 litrelik siklonik çöp kutusu

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Deniz mavisi

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          3,7 kg

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          1 L
          Boşaltma filtresi
          AFS mikro filtre

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9 m
          Tekerlek tipi
          Plastik
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Boru bağlantısı
          Konik
          Boru tipi
          Plastik 3 parçalı boru
          Kordon uzunluğu
          6 m

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuar saklama
          Plastikli karton saklama kutusu
          Dahili aksesuarlar
          Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Emiş gücü (maksimum)
          200 W
          Vakum (maks.)
          27 kPa
          Hava akımı (maks.)
          33 l/s
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          85 dB
          Giriş gücü (maks.)
          1400 W
          Giriş gücü (IEC)
          1200 W

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