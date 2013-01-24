Gözden uzakta saklayın!

Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Kullanışlı saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Bu elektrikli süpürge ayrıca s-bag ile de uyumludur. Tüm faydaları görün