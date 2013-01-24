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Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Kullanışlı saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Bu elektrikli süpürge ayrıca s-bag ile de uyumludur. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Kullanışlı saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Bu elektrikli süpürge ayrıca s-bag ile de uyumludur. Tüm faydaları görün
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Kullanışlı saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Bu elektrikli süpürge ayrıca s-bag ile de uyumludur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Kullanışlı saklama kutusu, kullandıktan sonra süpürgeyi ve diğer temizlik aksesuarlarını düzgünce saklar. Bu elektrikli süpürge ayrıca s-bag ile de uyumludur. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Toplam:
Bu ambalaj, saklama için kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için plastik kaplama kartondan yapılmıştır. İçinde hortumu elektrikli süpürgeden ayrı olarak saklamak için kartondan bir bölme; başlığı, boruları ve aksesuarları elektrikli süpürgenin üzerinde saklamak için karton bir tepsi vardır.
s-bag, yaygın şekilde ulaşılabilecek ve logosu ile kolayca tanınabilecek standart tek kullanımlık toz torbasıdır. Philips, Electrolux, AEG, Volta ve Tornado torbalı elektrikli süpürgeler ile kullanılabilir.
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