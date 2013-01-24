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    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8202/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gözden uzakta saklayın! Gözden uzakta saklayın! Gözden uzakta saklayın!
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      Torbalı elektrikli süpürge

      FC8202/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Torbalı elektrikli süpürge

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Torbalı elektrikli süpürge

      Gözden uzakta saklayın!

      Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün

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        Torbalı elektrikli süpürge

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        Saklama kutulu, ultra kompakt

        • HomeCare
        Aksesuar tepsili plastik kaplama karton kutu

        Aksesuar tepsili plastik kaplama karton kutu

        Bu ambalaj, saklama için kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için plastik kaplama kartondan yapılmıştır. İçinde hortumu elektrikli süpürgeden ayrı olarak saklamak için kartondan bir bölme; başlığı, boruları ve aksesuarları elektrikli süpürgenin üzerinde saklamak için karton bir tepsi vardır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Uçuk sarı

        • Filtreleme

          Toz torbası türü
          • Kağıt torba
          • s-bag
          Toz kapasitesi
          2  L
          Boşaltma filtresi
          Mikrofiltre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar dahildir
          Aralık temizleme aparatı
          Aksesuar saklama
          Saklama kutusu
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          34  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1200  W
          Giriş gücü (maks.)
          1200  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          84  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          250  W
          Vakum (maks.)
          28  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          8  m
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Kordon uzunluğu
          5  m
          Boru bağlantısı
          Konik
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Boru tipi
          Plastik 3 parçalı boru
          Tekerlek tipi
          Plastik

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          3,5  kg

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