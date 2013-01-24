Aksesuar tepsili plastik kaplama karton kutu

Bu ambalaj, saklama için kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için plastik kaplama kartondan yapılmıştır. İçinde hortumu elektrikli süpürgeden ayrı olarak saklamak için kartondan bir bölme; başlığı, boruları ve aksesuarları elektrikli süpürgenin üzerinde saklamak için karton bir tepsi vardır.