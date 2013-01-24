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Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gözden uzakta saklayın!
Ultra kompakt tasarımı, bu elektrikli süpürgenin hafif olmasını ve kolaylıkla saklanabilmesini sağlar. Bu süpürge, s-bag ile kullanıma uygundur. Tüm faydaları görün
Torbalı elektrikli süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu ambalaj, saklama için kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için plastik kaplama kartondan yapılmıştır. İçinde hortumu elektrikli süpürgeden ayrı olarak saklamak için kartondan bir bölme; başlığı, boruları ve aksesuarları elektrikli süpürgenin üzerinde saklamak için karton bir tepsi vardır.
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