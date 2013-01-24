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    EasyLife

    Torbalı elektrikli süpürge

    FC8130/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin
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      EasyLife Torbalı elektrikli süpürge

      FC8130/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin

      Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyLife Torbalı elektrikli süpürge

      Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin

      Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin

      Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      EasyLife Torbalı elektrikli süpürge

      Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin

      Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        EasyLife

        EasyLife

        Torbalı elektrikli süpürge

        Toplam:

        Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin

        Gücü de erişimi de büyük

        • 2000 W
        Maks. 400 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Maks. 400 Watt emiş gücü üreten 2000 Watt motor

        Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 400 Watt emiş gücü üretir.

        10 m'den daha uzun kordon

        10 m'den daha uzun kordon

        Uzun kordon sayesinde odaları ara vermeden temizleyebilirsiniz. Bu ürün, 10 metrenin üzerinde erişim sağlar.

        HEPA filtre ile dışarıya çıkan hava mükemmel filtrelenir

        HEPA filtre ile dışarıya çıkan hava mükemmel filtrelenir

        Bu HEPA filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. Etkin performansın korunması için HEPA filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.

        Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası

        Daha uzun ömürlü performans için 3 litrelik s-bag toz torbası

        Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.

        Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

        Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

        Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Kırmızı

        • Ağırlık ve boyutlar

          Dimensions of product (LxWxH)
          428,5 x 314 x 213 mm
          Weight of product
          5,5 kg

        • Sürdürülebilirlik

          User manual
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Packaging
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Filtreleme

          Boşaltma filtresi
          HEPA yıkanabilir filtre
          Toz torbası türü
          s-bag
          Toz kapasitesi
          3 L

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          Konik
          Kordon uzunluğu
          6 m
          Taşıma kolu
          Ön
          Güç kontrolü
          Elektronik çalışan cihaz
          Çalışma yarıçapı
          10 m
          Tekerlek tipi
          Lastik
          Toz torbası dolu göstergesi
          Evet
          Boru tipi
          Metal 2 parçalı teleskopik boru

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • Aralık temizleme aparatı
          • Küçük başlık
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Parke başlığı
          Standart başlık
          Çok amaçlı başlık

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          80 dB
          Hava akımı (maks.)
          42 l/s
          Giriş gücü (maks.)
          2000 W
          Emiş gücü (maksimum)
          400 W
          Giriş gücü (IEC)
          1800 W
          Vakum (maks.)
          28 kPa

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