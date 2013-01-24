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Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin
Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin
Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin
Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gerçek temiz zeminle kendinizi ödüllendirin
Philips EasyLife elektrikli süpürgeyle zeminlerinizde gerçek temizliği yaşayın. Bu elektrikli süpürgenin 2000 Watt motorunun sağladığı yüksek temizleme gücü mükemmel sonuçlar veriyor. Zeminlerinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Güçlü 2000 Watt motor kusursuz temizlik sonuçları için 400 Watt emiş gücü üretir.
Uzun kordon sayesinde odaları ara vermeden temizleyebilirsiniz. Bu ürün, 10 metrenin üzerinde erişim sağlar.
Bu HEPA filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. Etkin performansın korunması için HEPA filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.
Elektrikli süpürgenizin toz torbası kapasitesini en iyi şekilde kullanmanıza olanak veren bu büyük Philips toz torbası, sık değişim gerektirmez.
Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
FC8025/01
CRP495/01
CRP421/01