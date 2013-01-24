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Torbasız elektrikli süpürge
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PowerCyclone teknolojisi 3 etkili adımla en iyi temizlik sonuçlarını sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havayı siklonik hazne içinde yukarı yönde ivmelendirir. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.
Uzun süreli performans için yıkanabilir köpük filtre.
Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.
Kolay taşıma için ekstra tutma yeri ve kablo sarıcı işlevi.
Hafifliği ve küçük boyutu sayesinde elektrikli süpürgeyi kolayca taşıyabilir ve temizlik sırasında etrafta kolayca hareket ettirebilirsiniz.
Kompakt saklama için küçük boyutlu cihaz.
Toz haznesi, tozun dağılmadan boşaltılması için ideal tasarıma sahiptir. 1 düğmeli alt kapak sayesinde temizlik kolay hale gelir.
Bu elektrikli süpürge, mükemmel temizlik sonuçları için yüksek emiş gücü üreten 1400 Watt gücünde motora sahiptir.
Aralık temizleme aparatı mobilyalarınızı temizlemenize yardımcı olur.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik