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    Torbasız elektrikli süpürge

    FC8085/61
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    • Küçük ama güçlü Küçük ama güçlü Küçük ama güçlü
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      Torbasız elektrikli süpürge

      FC8085/61
      Bu ürün için destek alın

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        Torbasız elektrikli süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Küçük ama güçlü

        Kompakt elektrikli süpürge

        • 1400 W
        • PowerCyclone 3
        • 3 aksesuar
        PowerCyclone teknolojisi havayla tozu tek adımda ayırır

        PowerCyclone teknolojisi havayla tozu tek adımda ayırır

        PowerCyclone teknolojisi 3 etkili adımla en iyi temizlik sonuçlarını sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havayı siklonik hazne içinde yukarı yönde ivmelendirir. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

        Kolay temizlenen, yıkanabilir filtre

        Kolay temizlenen, yıkanabilir filtre

        Uzun süreli performans için yıkanabilir köpük filtre.

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

        Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

        Kolay taşıma için ekstra tutma yeri ve kablo sarıcı işlevi

        Kolay taşıma için ekstra tutma yeri ve kablo sarıcı işlevi

        Kolay taşıma için ekstra tutma yeri ve kablo sarıcı işlevi.

        Bu hafif ve kompakt ürün hareket özgürlüğü sunar

        Bu hafif ve kompakt ürün hareket özgürlüğü sunar

        Hafifliği ve küçük boyutu sayesinde elektrikli süpürgeyi kolayca taşıyabilir ve temizlik sırasında etrafta kolayca hareket ettirebilirsiniz.

        Kompakt saklama için küçük boyutlu cihaz

        Kompakt saklama için küçük boyutlu cihaz

        Kompakt saklama için küçük boyutlu cihaz.

        Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

        Toz haznesi, tozun dağılmadan boşaltılması için ideal tasarıma sahiptir. 1 düğmeli alt kapak sayesinde temizlik kolay hale gelir.

        Yüksek emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        Yüksek emiş gücü üreten 1400 Watt motor

        Bu elektrikli süpürge, mükemmel temizlik sonuçları için yüksek emiş gücü üreten 1400 Watt gücünde motora sahiptir.

        Aralık temizleme aparatı mobilyalarınızı temizlemenize yardımcı olur.

        Aralık temizleme aparatı mobilyalarınızı temizlemenize yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Giriş gücü (IEC)
          1200  W
          Giriş gücü (maks.)
          1400  W
          Emiş gücü (maksimum)
          200  W

        • Tasarım

          Renk
          Portakal rengi

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          1,1  L
          Boşaltma filtresi
          Köpük filtresi
          Motor filtresi
          Mikrofiltre

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          7  m
          Kordon uzunluğu
          4,5  m
          Boru tipi
          2 parçalı plastik boru
          Taşıma kolu
          Üst ve ön kısım
          Toz bölmesi dolu göstergesi
          Evet
          Boru bağlantısı
          Konik
          Tekerlek tipi
          Plastik

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Standart başlık
          Yumuşak ve Sert Zemin Başlığı
          Aksesuarlar dahildir
          • Aralık temizleme aparatı
          • Uzun bükme aparatı

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          3,1  kg

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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