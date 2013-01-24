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    TriActive Z sert zemin başlığı

    FC8077/01
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Z şekilli benzersiz hava kanalları ile Z şekilli benzersiz hava kanalları ile Z şekilli benzersiz hava kanalları ile
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      TriActive Z sert zemin başlığı

      FC8077/01
      Bu ürün için destek alın

      Z şekilli benzersiz hava kanalları ile

      TriActive Z, büyük kırıntıları ve ince tozu tek seferde kirleri itmeden süpürmenizi sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğidir. Sert zeminler için idealdir ve birlikte verilen bağlantı adaptörü sayesinde her süpürge modelinde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 70,00 TL
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      TriActive Z sert zemin başlığı

      Z şekilli benzersiz hava kanalları ile

      TriActive Z, büyük kırıntıları ve ince tozu tek seferde kirleri itmeden süpürmenizi sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğidir. Sert zeminler için idealdir ve birlikte verilen bağlantı adaptörü sayesinde her süpürge modelinde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        TriActive Z sert zemin başlığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Z şekilli benzersiz hava kanalları ile

        büyük kırıntıları ve ince tozu tek seferde toplar

        • Z şekilli benzersiz hava kanalları
        • Evrensel yuva
        • Bağlantı adaptörü ile
        Z şekilli hava kanalları, başlığın kirleri itmesini önler

        Z şekilli hava kanalları, başlığın kirleri itmesini önler

        TriActive Z, çoğu standart başlığın aksine tüm kirin ileri itilmesindense iç kısma iletilmesini sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğine sahiptir. Yenilikçi Z şekilli hava kanalları büyük ve küçük parçacıkları iç kısma iletir. Bu sayede tek seferde daha fazla temizleyebilirsiniz.

        Alçak yerlerin altını temizlemek için düz tasarıma sahiptir

        Alçak yerlerin altını temizlemek için düz tasarıma sahiptir

        Başlık, düz tasarımı sayesinde mobilyaların altına veya diğer alçak alanlara ulaşmanızı kolaylaştırır.

        Sert zeminlere uygundur

        Sert zeminlere uygundur

        Başlık; parke, mermer veya vinil gibi tüm sert zemin türlerinde kullanıma uygundur.

        Bağlantı adaptörü sayesinde her modelde kullanılabilir

        Bağlantı adaptörü sayesinde her modelde kullanılabilir

        Başlıkla birlikte bir bağlantı adaptörü verilir. Bu sayede başlık Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer modelleri ve 32 veya 35 mm bağlantılı diğer birçok elektrikli süpürge ile uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Başlık sayısı
          1
          Adaptör sayısı
          1

        • Kullanım

          Boru bağlantısı
          • Evrensel
          • Konik

        • Uygun olduğu ürünler

          EasyLife
          • FC8130 - FC8139
          • FC8140 - FC8149
          EasyGo
          FC8082 - FC8083
          CompactGo
          • FC8120
          • FC8121
          • FC8291
          PowerLife
          • FC8320 - FC8329
          • FC8450 - FC8459
          PowerGo
          • FC8293 - FC8296
          • FC8240 - FC8246
          • FC8250
          • FC8253
          • FC8289
          Performer Compact
          • FC8383 - FC8391
          • FC8370 - FC8379
          • FC8366 - FC8367 (A+)
          PerformerActive
          • FC8650 - FC8664
          • FC8580 - FC8593
          • FC8520 - FC8527
          • FC8574 - FC8579
          • FC8563
          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performans Ürünleri
          • FC9150 - FC9179
          • FC8680 - FC8682
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 - FC8728
          Performer Silent
          • FC8779 - FC8786
          • FC8741 - FC8745
          Performer Ultimate
          • FC8921 - FC8925
          • FC8941 - FC8957
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          PowerPro Compact
          • FC8370 - FC8379
          • FC8515 - FC8517
          • FC9320 - FC9329
          • FC9330 - FC9334
          • FC9350 - FC9353
          PowerPro Active
          • FC8630 - FC8649
          • FC9520 - FC9525
          • FC8670 - FC8679
          • FC9528 - FC9533
          • FC9540
          • FC9541
          PowerPro
          • FC8760 - FC8767
          • FC8769
          • FC8770
          PowerPro Expert
          • FC9712 - FC9714
          • FC9720 - FC9725
          • FC9728
          • FC9732 - FC9735
          • FC9729
          • FC9741 - FC9746
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 - FC9912
          • FC9919 - FC9934
          Marathon
          FC9200 - FC9225
          Aqua Action
          FC8950 - FC8952

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme

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