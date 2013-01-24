Bağlantı adaptörü sayesinde her modelde kullanılabilir

Başlıkla birlikte bir bağlantı adaptörü verilir. Bu sayede başlık Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer modelleri ve 32 veya 35 mm bağlantılı diğer birçok elektrikli süpürge ile uyumludur.