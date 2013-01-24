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Z şekilli benzersiz hava kanalları ile
TriActive Z, büyük kırıntıları ve ince tozu tek seferde kirleri itmeden süpürmenizi sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğidir. Sert zeminler için idealdir ve birlikte verilen bağlantı adaptörü sayesinde her süpürge modelinde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
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Z şekilli benzersiz hava kanalları ile
TriActive Z, büyük kırıntıları ve ince tozu tek seferde kirleri itmeden süpürmenizi sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğidir. Sert zeminler için idealdir ve birlikte verilen bağlantı adaptörü sayesinde her süpürge modelinde kullanılabilir. Tüm faydaları görün
TriActive Z sert zemin başlığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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TriActive Z, çoğu standart başlığın aksine tüm kirin ileri itilmesindense iç kısma iletilmesini sağlayan benzersiz bir Philips yeniliğine sahiptir. Yenilikçi Z şekilli hava kanalları büyük ve küçük parçacıkları iç kısma iletir. Bu sayede tek seferde daha fazla temizleyebilirsiniz.
Başlık, düz tasarımı sayesinde mobilyaların altına veya diğer alçak alanlara ulaşmanızı kolaylaştırır.
Başlık; parke, mermer veya vinil gibi tüm sert zemin türlerinde kullanıma uygundur.
Başlıkla birlikte bir bağlantı adaptörü verilir. Bu sayede başlık Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer modelleri ve 32 veya 35 mm bağlantılı diğer birçok elektrikli süpürge ile uyumludur.
Aksesuar özellikleri
Kullanım
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Sürdürülebilirlik