Değiştirilmesi ve takılması kolay

Ürünle birlikte 2 yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber ped verilir. Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Kiri etkili ve hassas biçimde temizler. Mikrofiber pedler makinede yıkanabilir, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir. SteamPlus buharlı süpürgeniz ile en hijyenik sonuçların keyfini çıkarmak için her pedi 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.