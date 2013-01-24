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    Steam Plus

    Süpürme ve Buharlı Temizleyici

    FC8056/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
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      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      FC8056/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 73,16 TL
      Benzer ürünler bul

      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 73,16 TL
      Benzer ürünler bul

      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün

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        Steam Plus

        Steam Plus

        Süpürme ve Buharlı Temizleyici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

        SteamPlus FC7020 buharlı temizleyiciyle uyumlu

        • 2 yıkanabilir mikro fiber fırça
        • 1 aktif kireç filtresi
        • 6 ayda bir değiştirin
        • FC7020...21 ile uyumludur
        Değiştirilmesi ve takılması kolay

        Değiştirilmesi ve takılması kolay

        Ürünle birlikte 2 yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber ped verilir. Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Kiri etkili ve hassas biçimde temizler. Mikrofiber pedler makinede yıkanabilir, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir. SteamPlus buharlı süpürgeniz ile en hijyenik sonuçların keyfini çıkarmak için her pedi 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.

        SteamPlus temizleyicinizin ömrünü uzatın

        SteamPlus temizleyicinizin ömrünü uzatın

        SteamPlus, Active musluk suyu kullanarak temizlik yapmak için özel olarak geliştirilmiştir. Aktif Kireç Filtresi sudaki kireci otomatik olarak çözer. Kireçlenmeyi önlemek ve ürünün kullanım ömrü boyunca yüksek performans almak için Aktif Kireç Filtresini en az 6 ayda bir kez değiştirmenizi öneririz. SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için su haznesinin altında bulunan filtreyi kolayca değiştirin.

        Teknik Özellikler

        • İçindekiler

          Mikroped
          2x
          Aktif Kireç Filtresi
          Evet

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