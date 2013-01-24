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Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Philips SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için iki yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir mikrofiber ped ve bir Aktif kireç filtresi ile kullanıma hazır yedek kiti. Tüm faydaları görün
Süpürme ve Buharlı Temizleyici
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Ürünle birlikte 2 yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber ped verilir. Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve çeker. Kiri etkili ve hassas biçimde temizler. Mikrofiber pedler makinede yıkanabilir, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir. SteamPlus buharlı süpürgeniz ile en hijyenik sonuçların keyfini çıkarmak için her pedi 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
SteamPlus, Active musluk suyu kullanarak temizlik yapmak için özel olarak geliştirilmiştir. Aktif Kireç Filtresi sudaki kireci otomatik olarak çözer. Kireçlenmeyi önlemek ve ürünün kullanım ömrü boyunca yüksek performans almak için Aktif Kireç Filtresini en az 6 ayda bir kez değiştirmenizi öneririz. SteamPlus buharlı süpürgenizin kullanım ömrünü uzatmak için su haznesinin altında bulunan filtreyi kolayca değiştirin.