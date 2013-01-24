Mükemmel performans için yenileyin

Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün