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    AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları

    FC8054
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel performans için yenileyin Mükemmel performans için yenileyin Mükemmel performans için yenileyin
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      AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları

      FC8054
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel performans için yenileyin

      Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 67,00 TL

      AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları

      Mükemmel performans için yenileyin

      Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün

      Mükemmel performans için yenileyin

      Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 67,00 TL

      AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları

      Mükemmel performans için yenileyin

      Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün

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      AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları

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      Mükemmel performans için yenileyin

      Optimum temizlik sonuçları için her 6 ayda bir değiştirin

      • 2 yıkanabilir mikro fiber fırça
      • Tüm sert ve ahşap zeminler için
      • 6 ayda bir değiştirin
      Tahta, parke gibi tüm ahşap zeminler için uygun

      Tahta, parke gibi tüm ahşap zeminler için uygun

      Tahta, parke gibi tüm ahşap zeminler için uygun *

      Güçlü ve nazik mikrofiber fırçalar 6700 dev/dk

      Güçlü ve nazik mikrofiber fırçalar 6700 dev/dk

      Philips elektrikli süpürgenin güçlü ve hassas mikrofiber fırçaları 6700 dev/dk hızla dönerek tüm kir ve lekeleri temizler.

      Parke, laminant, vinil, seramik, doğal taş vb. zeminler için

      Parke, laminant, vinil, seramik, doğal taş vb. zeminler için

      Teknik Özellikler

      • Performans

        Fırça sayısı
        2

      • Uygun olduğu ürünler

        AquaTrioPro
        • FC7070
        • FC7080
        • FC7088
        • FC7090

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          • Halı, karo, kilim vb. veya ahşam zeminler gibi ıslak temizlenemeyen yumuşak zeminler için uygun değildir

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