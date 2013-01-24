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Mükemmel performans için yenileyin
Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel performans için yenileyin
Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün
Mükemmel performans için yenileyin
Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel performans için yenileyin
Mükemmel performansı yenileyin ve AquaTrio elektrikli süpürge fırçalarını her 6 ayda bir değiştirerek üstün hijyen sağlayın. Bu sayede benzersiz mikrofiber fırçaların, zeminlerinize özen gösterirken maksimum kapasiteyle çekim yaparak temizlemesini sağlayın. Tüm faydaları görün
AquaTrio elektrikli süpürge yedek fırçaları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tahta, parke gibi tüm ahşap zeminler için uygun *
Philips elektrikli süpürgenin güçlü ve hassas mikrofiber fırçaları 6700 dev/dk hızla dönerek tüm kir ve lekeleri temizler.
Performans
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