Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Optimum filtreleme
Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Optimum filtreleme
Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün
Optimum filtreleme
Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Optimum filtreleme
Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün
Elektrikli süpürge için filtre silindiri
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Aksesuar özellikleri