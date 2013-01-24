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    Elektrikli süpürge için filtre silindiri

    FC8047/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Optimum filtreleme Optimum filtreleme Optimum filtreleme
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      Elektrikli süpürge için filtre silindiri

      FC8047/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Optimum filtreleme

      Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektrikli süpürge için filtre silindiri

      Optimum filtreleme

      Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün

      Optimum filtreleme

      Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektrikli süpürge için filtre silindiri

      Optimum filtreleme

      Bu yıkanabilir filtre silindiri alerjilere neden olan zararlı parazitleri yakalar. En iyi performans için filtre silindirinin düzenli temizlenmesi gerekir. Bunun için filtre silindirini bir çöp kutusuna hafifçe vurarak silkeleyin. Tüm faydaları görün

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        • -{discount-value}

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        Elektrikli süpürge için filtre silindiri

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Optimum filtreleme

        HEPA 10 filtre

        • HEPA
        EPA 10 filtre tüm tozları yakalar

        EPA 10 filtre tüm tozları yakalar

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Filtre silindiri sayısı
          1
          Motor filtrelerinin sayısı
          1
          Yedek filtre
          FC8712-FC8724

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