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    hava çıkış filtresi

    FC8044/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için
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      hava çıkış filtresi

      FC8044/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

      Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 72,11 TL

      hava çıkış filtresi

      Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

      Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

      Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 72,11 TL

      hava çıkış filtresi

      Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

      Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

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        hava çıkış filtresi

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        Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

        %99,5 filtreleme oranlı, yıkanabilir HEPA 12 filtre

        • 1 HEPA12 yıkanabilir filtre
        • %99,5 filtreleme
        • 6 ayda bir temizleyin
        EPA 12 filtre optimum filtreleme sunar

        EPA 12 filtre optimum filtreleme sunar

        0,0003 mm boyutuna kadar toz parçacıklarının en az %99,5'inin havayla birlikte dışarı verilmesini önler.

        Orijinal Philips hava çıkış filtresi

        Orijinal Philips hava çıkış filtresi

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Hava çıkış filtrelerinin sayısı
          1
          Yedek filtre
          • FC8408
          • FC8428
          • FC8429
          • FC8436
          • FC8438
          • FC8600 - FC8619
          • FC8700 - FC8740
          • HR8374
          • HR8500 - HR8599
          • HR8700 - HR8999

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