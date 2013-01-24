Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için

Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün