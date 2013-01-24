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Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için
Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için
Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için
Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizde temiz ve sağlıklı bir hava için
Bu yıkanabilir HEPA 12 filtre, alerjilere neden olan zararlı parazitleri %99,5' varan oranda yakalar. En iyi performans için HEPA filtrenin 6 ayda bir temizlenmesi ve 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
hava çıkış filtresi
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