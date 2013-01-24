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    Elektrikli süpürge yedek filtresi

    FC8035
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel filtreleme Mükemmel filtreleme Mükemmel filtreleme
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      Elektrikli süpürge yedek filtresi

      FC8035
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel filtreleme

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektrikli süpürge yedek filtresi

      Mükemmel filtreleme

      Mükemmel filtreleme

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Elektrikli süpürge yedek filtresi

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        Elektrikli süpürge yedek filtresi

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        Mini Vac ile canlanın

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Tek kullanımlık toz torbaları
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