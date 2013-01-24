Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    hava çıkış filtresi

    FC8032/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder
      -{discount-value}

      hava çıkış filtresi

      FC8032/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder

      Bu AFS mikro filtre çıkış havasının çok iyi filtrelenmesini garanti eder. Etkili filtreleme için AFS mikro filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 34,29 TL
      Benzer ürünler bul

      hava çıkış filtresi

      Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder

      Bu AFS mikro filtre çıkış havasının çok iyi filtrelenmesini garanti eder. Etkili filtreleme için AFS mikro filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder

      Bu AFS mikro filtre çıkış havasının çok iyi filtrelenmesini garanti eder. Etkili filtreleme için AFS mikro filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 34,29 TL
      Benzer ürünler bul

      hava çıkış filtresi

      Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder

      Bu AFS mikro filtre çıkış havasının çok iyi filtrelenmesini garanti eder. Etkili filtreleme için AFS mikro filtrenin 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör elek-suepuerge-filtre-ve-aksesuarlari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        hava çıkış filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tozu elektrikli süpürgenin içine hapseder

        AFS mikro filtre

        • 2 AFS mikro ve 1 filtre
        • Çok iyi filtreleme
        • 6 ayda bir değiştirin
        • FC8400...39 ile uyumlu
        Orijinal Philips hava çıkış filtresi

        Orijinal Philips hava çıkış filtresi

        Temiz hava için AFS mikro filtre

        AFS mikro filtre, tozsuz bir ortam ve temiz hava için ince tozları bile hava dışarı verilmeden yakalar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Hava çıkış filtrelerinin sayısı
          2
          Motor filtrelerinin sayısı
          1
          Yedek filtre
          • FC6841 - FC6845
          • FC8380 - FC8399
          • FC8400 - FC8439
          • HR6263 - HR6299
          • HR6400 - HR6800
          • HR6815 - HR6840
          • HR8300 - HR8378
          • HR8500 - HR8599
          • HR8700 - HR8999
          • P63 - P99
          • T400 - T800
          • TC400 - TC999
          • TCX400 - TCX899

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi