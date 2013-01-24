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Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği
Elektrikli süpürgeniz için Philips EPA12 filtresi en ince tozun %99,5'ini yakalayarak tozsuz bir ortam sunar. Optimum performans için filtrenin yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
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Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği
Elektrikli süpürgeniz için Philips EPA12 filtresi en ince tozun %99,5'ini yakalayarak tozsuz bir ortam sunar. Optimum performans için filtrenin yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün
s-filter® boşaltma filtresi
Philips Online Mağaza fiyatı
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s-filter®, yaygın şekilde ulaşılabilecek ve logosu ile kolayca tanınabilecek standart boşaltma filtresidir. Philips'in yanı sıra, Electrolux, AEG, Volta ve Tornado markalı çok sayıda elektrikli süpürgeye uygundur.
EPA12 filtresi, hava odaya geri girmeden önce ince tozun %99,5'inden fazlasını yakalar. Bu sayede evinizdeki hava temiz ve tozsuz olur. Filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir.
Optimum performans ve filtreleme için filtreyi 12 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
Filtrenin yıkanmasına gerek yoktur. 1 yıllık kullanım ömrü vardır ve bu süreden sonra değiştirilmesi gerekir. Filtreyi yıkamak filtrede hasara yol açabilir.
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