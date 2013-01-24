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    s-filter® boşaltma filtresi

    FC8031/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği
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      s-filter® boşaltma filtresi

      FC8031/00
      Bu ürün için destek alın

      Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği

      Elektrikli süpürgeniz için Philips EPA12 filtresi en ince tozun %99,5'ini yakalayarak tozsuz bir ortam sunar. Optimum performans için filtrenin yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 40,00 TL

      s-filter® boşaltma filtresi

      Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği

      Elektrikli süpürgeniz için Philips EPA12 filtresi en ince tozun %99,5'ini yakalayarak tozsuz bir ortam sunar. Optimum performans için filtrenin yılda bir değiştirilmesi gerekir. Tüm faydaları görün

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        s-filter® boşaltma filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Philips'ten orijinal EPA12 filtre yedeği

        EPA12 filtresi ince tozun %99,5'inden fazlasını yakalar

        • 1 x EPA12 boşaltma filtresi
        • s-filter® standart boy
        • Tozun %99,5'inden fazlasını yakalar
        Kolay değiştirme için s-filter® standart boy

        Kolay değiştirme için s-filter® standart boy

        s-filter®, yaygın şekilde ulaşılabilecek ve logosu ile kolayca tanınabilecek standart boşaltma filtresidir. Philips'in yanı sıra, Electrolux, AEG, Volta ve Tornado markalı çok sayıda elektrikli süpürgeye uygundur.

        Muhteşem filtreleme için EPA12 boşaltma filtresi

        Muhteşem filtreleme için EPA12 boşaltma filtresi

        EPA12 filtresi, hava odaya geri girmeden önce ince tozun %99,5'inden fazlasını yakalar. Bu sayede evinizdeki hava temiz ve tozsuz olur. Filtrenin yılda bir kez değiştirilmesi gerekir.

        Kesintisiz performans için 12 ayda bir değiştirin

        Kesintisiz performans için 12 ayda bir değiştirin

        Optimum performans ve filtreleme için filtreyi 12 ayda bir değiştirmenizi öneririz.

        Yıkanmaz filtre

        Yıkanmaz filtre

        Filtrenin yıkanmasına gerek yoktur. 1 yıllık kullanım ömrü vardır ve bu süreden sonra değiştirilmesi gerekir. Filtreyi yıkamak filtrede hasara yol açabilir.

        Teknik Özellikler

        • İçindekiler

          Boşaltma filtresi
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          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performans Ürünleri
          • FC9150 - FC9179
          • FC8680 - FC8682
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 - FC8729
          Performer Silent
          • FC8741 - FC8745
          • FC8779 - FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921 - FC8925
          • FC8941 - FC8957
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          PowerPro
          FC8760 - FC8770
          Marathon
          FC9200 - FC9225
          PowerPro Expert
          • FC9712 - FC9714
          • FC9720 - FC9725
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 - FC9912
          • FC9919 - FC9934
          Marathon Ultimate
          • FC9911 - FC9912
          • FC9919 - FC9924

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