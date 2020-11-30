Kusursuz filtreleme için çok katmanlı malzeme

Çok katmanlı malzemenin sağladığı mükemmel filtreleme sayesinde en küçük parçacıklar bile hapsedilir. Böylece evinizdeki temizliğin daha iyi sonuçlanmasına ve temiz hava kalitesine ulaşmanıza katkıda bulunur ve alerjenler gibi hava ile taşınan parçacıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.