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    koku granülleri

    FC8025/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Evinizde ferah ve mis kokulu hava Evinizde ferah ve mis kokulu hava Evinizde ferah ve mis kokulu hava
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      koku granülleri

      FC8025/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinizde ferah ve mis kokulu hava

      S-fresh koku granülleri temizlik sırasında evinize ferah ve mis kokulu bir hava verir. Elektrikli süpürgeden çıkan kötü kokuları giderir ve size hoş, ferah ve temiz bir ev bırakır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      koku granülleri

      Evinizde ferah ve mis kokulu hava

      S-fresh koku granülleri temizlik sırasında evinize ferah ve mis kokulu bir hava verir. Elektrikli süpürgeden çıkan kötü kokuları giderir ve size hoş, ferah ve temiz bir ev bırakır. Tüm faydaları görün

      Evinizde ferah ve mis kokulu hava

      S-fresh koku granülleri temizlik sırasında evinize ferah ve mis kokulu bir hava verir. Elektrikli süpürgeden çıkan kötü kokuları giderir ve size hoş, ferah ve temiz bir ev bırakır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      koku granülleri

      Evinizde ferah ve mis kokulu hava

      S-fresh koku granülleri temizlik sırasında evinize ferah ve mis kokulu bir hava verir. Elektrikli süpürgeden çıkan kötü kokuları giderir ve size hoş, ferah ve temiz bir ev bırakır. Tüm faydaları görün

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        koku granülleri

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        Evinizde ferah ve mis kokulu hava

        Elektrikli süpürge koku granülleri

        • 4 s-fresh koku taneciği
        • Çiçek kokulu
        • Hoş olmayan kokuları giderin
        • Philips elektrikli süpürgeler için
        s-fresh tüm torbalı elektrikli süpürgeler için uygundur

        s-fresh tüm torbalı elektrikli süpürgeler için uygundur

        s-fresh, marka ya da boyut farkı gözetmeksizin torbalı elektrikli süpürgelerinizle kullanabileceğiniz kokulu granüllerdir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Torba sayısı
          4

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