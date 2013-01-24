İnce tozları %99 oranında filtreler

Bu toz torbasının sentetik malzemesi, tozu ve parçacıkları %99'a varan oranda filtreler. Havayı normal bir kağıt torbadan daha etkili bir şekilde filtreler ve alerjenler gibi hava ile taşınan parçacıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.