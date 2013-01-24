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s-bag® Koku Giderici toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
s-bag® Koku Giderici toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
s-bag® Koku Giderici toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
s-bag® Koku Giderici toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Elektrikli süpürge torbaları
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Orijinal Philips s-bag® tüm Philips ve Electrolux Group marka (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. Sonu gelmeyen toz torbası arayışlarına son verin, yalnızca s-bag® logosunu arayın.
Sıradan elektrikli süpürge torbalarından farklı olan s-bag® Koku Giderici toz torbası, istenmeyen kokuları hapsetmek ve elektrikli süpürgeden dışarı yayılmasını önlemek için koku giderici balmumu ile kaplanmış dayanıklı bir sentetik malzeme kullanır. Bu elektrikli süpürge torbası evcil hayvan besleyenler için idealdir.
Bu toz torbasının sentetik malzemesi, tozu ve parçacıkları %99'a varan oranda filtreler. Havayı normal bir kağıt torbadan daha etkili bir şekilde filtreler ve alerjenler gibi hava ile taşınan parçacıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.
s-bag® Koku Giderici toz torbası, İsveç'te üretilen son derece dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.
Philips s-bag®'in patentli kapanma sistemi, içeride toplanan kiri dökmeden toz torbasını kolay ve temiz bir şekilde atmanızı sağlar.
Aksesuar özellikleri
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