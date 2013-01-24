Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    s-bag

    Elektrikli süpürge torbaları

    FC8023/03
    Genel Derecelendirme / 5
    • s-bag® Koku Giderici toz torbası s-bag® Koku Giderici toz torbası s-bag® Koku Giderici toz torbası
      -{discount-value}

      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      FC8023/03
      Genel Derecelendirme / 5

      s-bag® Koku Giderici toz torbası

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      s-bag® Koku Giderici toz torbası

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      s-bag® Koku Giderici toz torbası

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      s-bag® Koku Giderici toz torbası

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör elektrikli-suepuerge-torbalari

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        s-bag

        s-bag

        Elektrikli süpürge torbaları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        s-bag® Koku Giderici toz torbası

        Koku giderici, evcil hayvan sahipleri için ideal

        • 3 x toz torbası
        • Tümüne uygun tek standart
        • Koku giderici
        Kolay seçim sağlayan evrensel standart

        Kolay seçim sağlayan evrensel standart

        Orijinal Philips s-bag® tüm Philips ve Electrolux Group marka (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. Sonu gelmeyen toz torbası arayışlarına son verin, yalnızca s-bag® logosunu arayın.

        İstenmeyen kokuları giderir ve yok eder

        İstenmeyen kokuları giderir ve yok eder

        Sıradan elektrikli süpürge torbalarından farklı olan s-bag® Koku Giderici toz torbası, istenmeyen kokuları hapsetmek ve elektrikli süpürgeden dışarı yayılmasını önlemek için koku giderici balmumu ile kaplanmış dayanıklı bir sentetik malzeme kullanır. Bu elektrikli süpürge torbası evcil hayvan besleyenler için idealdir.

        İnce tozları %99 oranında filtreler

        İnce tozları %99 oranında filtreler

        Bu toz torbasının sentetik malzemesi, tozu ve parçacıkları %99'a varan oranda filtreler. Havayı normal bir kağıt torbadan daha etkili bir şekilde filtreler ve alerjenler gibi hava ile taşınan parçacıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.

        İsveç'te üretilen yüksek dirençli sentetik malzeme

        İsveç'te üretilen yüksek dirençli sentetik malzeme

        s-bag® Koku Giderici toz torbası, İsveç'te üretilen son derece dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.

        Kolay atma için hijyenik kapanma sistemi

        Kolay atma için hijyenik kapanma sistemi

        Philips s-bag®'in patentli kapanma sistemi, içeride toplanan kiri dökmeden toz torbasını kolay ve temiz bir şekilde atmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Toz torbası sayısı
          3

        • Uygun olduğu ürünler

          AirStar
          FC8220 - FC8229
          City-Line
          FC8400 - FC8439
          EasyLife
          FC8130 - FC8139
          Expression
          FC8600 - FC8629
          HomeHero
          FC8910 - FC8919
          Impact
          FC8350 - FC8399
          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Mobilo
          FC8500 - FC8579
          Performans Ürünleri
          FC9150 - FC9179
          PowerLife
          FC8450 - FC8459
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          SmallStar
          FC8230 - FC8260
          Specialist
          FC9100 - FC9139
          Studio(Power)
          FC9080 - FC9089
          Universe
          FC9000 - FC9029
          Electrolux Group
          • Electrolux torbalı elektrikli süpürgeler
          • Tornado torbalı elektrikli süpürgeler
          • Zanussi torbalı elektrikli süpürgeler

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi