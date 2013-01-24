Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Muhtemelen dünyanın en çok satan toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Muhtemelen dünyanın en çok satan toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Muhtemelen dünyanın en çok satan toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Muhtemelen dünyanın en çok satan toz torbası
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Elektrikli süpürge torbaları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Orijinal Philips s-bag® tüm Philips ve Electrolux Group marka (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. Sonu gelmeyen toz torbası arayışlarına son verin, yalnızca s-bag® logosunu arayın.
s-bag® Anti Alerjik toz torbası, 1 mikron küçüklüğündeki polenleri, toz parçacıklarını, böcekleri, alerjen böcek ve kedi maddelerini yakalamak için yüksek filtreleme özelliğine sahiptir. Bu filtreleme seviyesi ailenizin alerjen maddelere maruz kalma tehlikesini önemli oranda azaltır ve astım hastaları ve alerjiye hassas kişiler için faydalıdır.
Philips s-bag® Anti Alerjik toz torbası, ECARF kalite mührüne sahiptir. Bu mühür, bu elektrikli süpürge torbasının sağladığı yüksek filtreleme seviyelerini onaylar. ECARF kalite mührü, alerjiye hassas kişilerin kendilerine uygun ürünleri ve hizmetleri seçmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
s-bag® Anti Alerjik toz torbası, İsveç'te üretilen son derece dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.
Philips s-bag®'in patentli kapanma sistemi, içeride toplanan kiri dökmeden toz torbasını kolay ve temiz bir şekilde atmanızı sağlar.
Aksesuar özellikleri
Uygun olduğu ürünler