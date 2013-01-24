Astım hastaları ve alerjiye hassas kişiler için ideal olan anti alerjik yapı

s-bag® Anti Alerjik toz torbası, 1 mikron küçüklüğündeki polenleri, toz parçacıklarını, böcekleri, alerjen böcek ve kedi maddelerini yakalamak için yüksek filtreleme özelliğine sahiptir. Bu filtreleme seviyesi ailenizin alerjen maddelere maruz kalma tehlikesini önemli oranda azaltır ve astım hastaları ve alerjiye hassas kişiler için faydalıdır.