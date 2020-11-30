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Klasik Uzun Performanslı s-bag®
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik Uzun Performanslı s-bag®
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Klasik Uzun Performanslı s-bag®
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik Uzun Performanslı s-bag®
s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün