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    s-bag

    Elektrikli süpürge torbaları

    FC8021/03
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Klasik Uzun Performanslı s-bag® Klasik Uzun Performanslı s-bag® Klasik Uzun Performanslı s-bag®
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      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      FC8021/03
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Klasik Uzun Performanslı s-bag®

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 51,00 TL

      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      Klasik Uzun Performanslı s-bag®

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Klasik Uzun Performanslı s-bag®

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 51,00 TL

      s-bag Elektrikli süpürge torbaları

      Klasik Uzun Performanslı s-bag®

      s-bag® tüm Philips ve Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelere uygun evrensel toz torbasıdır. Yedek torba satın alırken s-bag® logosunu aramanız yeterlidir. Orijinal olmayan torbaların kullanılması süpürgenize zarar verebilir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        s-bag

        s-bag

        Elektrikli süpürge torbaları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Klasik Uzun Performanslı s-bag®

        Daha uzun performans, daha iyi filtreleme

        • 4 x toz torbası
        • Tümüne uygun tek standart
        • %50 daha uzun kullanım ömrü
        • %15 daha fazla kapasite
        Kolay seçim sağlayan evrensel standart

        Kolay seçim sağlayan evrensel standart

        Orijinal Philips s-bag® tüm Philips ve Electrolux Group marka (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) torbalı elektrikli süpürgelerde kullanılabilir. Sonu gelmeyen toz torbası arayışlarına son verin, yalnızca s-bag® logosunu arayın.

        Sıradan kağıt torbalara kıyasla %50 daha uzun kullanım ömrü

        Sıradan kağıt torbalara kıyasla %50 daha uzun kullanım ömrü

        Klasik Uzun Performanslı s-bag®, sıradan kağıt torbalardan %50 oranında daha uzun ömürlüdür. Torbanın özel sentetik malzemesi ve %15 daha fazla kapasitesi, süpürgenizin emiş gücünü daha uzun süre koruyabilmeniz için optimum hava akımı sağlar.

        İnce tozları %99 oranında filtreler

        İnce tozları %99 oranında filtreler

        Bu toz torbasının sentetik malzemesi, tozu ve parçacıkları %99'a varan oranda filtreler. Havayı normal bir kağıt torbadan daha etkili bir şekilde filtreler ve alerjenler gibi hava ile taşınan parçacıklardan kurtulmanıza yardımcı olur.

        Güvenilir sonuçlar için TÜV sertifikalı

        Güvenilir sonuçlar için TÜV sertifikalı

        Philips s-bag® Klasik Uzun Performanslı toz torbası, TÜV Rheinland Group tarafından bağımsız olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

        Kolay atma için hijyenik kapanma sistemi

        Kolay atma için hijyenik kapanma sistemi

        Philips s-bag®'in patentli kapanma sistemi, içeride toplanan kiri dökmeden toz torbasını kolay ve temiz bir şekilde atmanızı sağlar.

        İsveç'te üretilen yüksek dirençli sentetik malzeme

        İsveç'te üretilen yüksek dirençli sentetik malzeme

        s-bag® Klasik Uzun Performanslı toz torbası, İsveç'te üretilen son derece dayanıklı bir malzeme yapılmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuar özellikleri

          Toz torbası sayısı
          4
          Toz torbası malzemesi
          Sentetik, 4 katmanlı

        • Uygun olduğu ürünler

          PowerLife
          • FC8320 - FC8329
          • FC8450 - FC8459
          PowerGo
          • FC8240 - FC8246
          • FC8293 - FC8296
          • FC8250
          • FC8253
          • FC8289
          Performer Compact
          • FC8366 - FC8367
          • FC8370 - FC8379
          • FC8383 - FC8389
          PerformerActive
          • FC8563
          • FC8574 - FC8579
          • FC8584 - FC8589
          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performans Ürünleri
          • FC8680 - FC8682
          • FC9150 - FC9179
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 - FC8728
          Performer Silent
          • FC8741
          • FC8743
          • FC8745
          • FC8779 - FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921 - FC8925
          • FC8941 - FC8957

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