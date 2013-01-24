Zeminler %50'ye kadar hızlı kurur*

Derzler gibi zor yerler dahil olmak üzere farklı zemin şekillerine uyum sağlayabilen güçlü ve hassas mikro fiber fırçalar 6700 dev/dk hızla dönerek tüm kir ve lekeleri temizler. Sürekli su akışı sağlandığından, fırçalar kullanım sırasında kendi kendini temizler ve oluşan santrifüj kuvveti kir ve suyun zeminden alınarak fiberlerden geçip kirli su haznesine yönlendirilmesini sağlar. En iyi temizlik sonuçları için AquaTrio fırçaları 6 ayda bir değiştirin.