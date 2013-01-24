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Tek seferde süpürür, siler ve kurutur
Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde süpürür, siler ve kurutur
Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün
Tek seferde süpürür, siler ve kurutur
Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde süpürür, siler ve kurutur
Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün
Üçlü Hızlandırma Teknolojisi üç temizlik eylemini aynı anda gerçekleştirir: – Siklonik süpürme: Etrafa yayılmış kiri ve tozu tamamen çekip alır – Islak temizleme: Yüksek hızla devir yapan fırça kir ve lekeleri tamamen alır – Kurutma: Yüksek hızla devir yapan fırça kalan suyu emerek kuruma süresini %50'ye varan oranda azaltır*
Derzler gibi zor yerler dahil olmak üzere farklı zemin şekillerine uyum sağlayabilen güçlü ve hassas mikro fiber fırçalar 6700 dev/dk hızla dönerek tüm kir ve lekeleri temizler. Sürekli su akışı sağlandığından, fırçalar kullanım sırasında kendi kendini temizler ve oluşan santrifüj kuvveti kir ve suyun zeminden alınarak fiberlerden geçip kirli su haznesine yönlendirilmesini sağlar. En iyi temizlik sonuçları için AquaTrio fırçaları 6 ayda bir değiştirin.
Su filtreli AquaTrio, Alerji Araştırma Derneği Avrupa Merkezi tarafından Alerji Dostu olarak onaylanmıştır. Aqua Cyclone kir ve tozu saklar, alerjenler suda biriktirilir ve havaya karışamazlar. AquaTrio alerji dostu bir ortam için kedi ve köpek tüyleri, toz akarı ve polenlerdeki alerjenleri %99,95 oranında azaltır.
AquaTrio ile sadece su kullanarak bile mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Gerekirse tercih ettiğiniz deterjanı da ekleyebilirsiniz. Soğuk veya sıcak su kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış!
700 ml su içeren dolu bir hazne 60 m2'den daha geniş bir alanı temizler. Bu sayede mümkün olan en az miktarda su kullanılarak geniş bir alan temizlenir.
Kirli su haznesinin boşaltılması gerektiğinde LED göstergesi sürekli yanarken, temiz su haznesinin doldurulması gerektiğinde yanıp söner. Cihaz çalışmayı durdurur.
Philips AquaTrio'nun kendi kendini temizleme özelliği sayesinde Philips elektrikli süpürgeyi her seferinde manuel olarak temizlemeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken cihazı özel tasarlanmış yıkama tepsisine yerleştirmek, içine bir bardak musluk suyu doldurmak ve birkaç saniye çalıştırmaktır.
Yüksek verimlilikte güç kullanımı, elektrikli süpürgeyle karşılaştırıldığında %50'ye varan oranda enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca ıslak temizlemeyle karşılaştırıldığında %70'e varan oranda daha az su kullanabilirsiniz.
Ahşap, parke, laminant, vinil/muşamba, seramik/karo, mermer/doğal taş gibi (ıslak temizlemeye uygun) sert zeminler için mükemmeldir.
Ayrılmış temiz ve kirli su hazneleri her zaman temiz suyla temizlik yapmanızı ve tüm kir ve alerjik malzemelerin kirli su haznesinde kalmasını sağlar.
Ağırlık ve boyutlar
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Başlıklar ve aksesuarlar
Kullanım
Performans