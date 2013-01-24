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    AquaTrio

    Elektrikli Süpürge ve Temizleme Sistemi

    FC7070/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Tek seferde süpürür, siler ve kurutur Tek seferde süpürür, siler ve kurutur Tek seferde süpürür, siler ve kurutur
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      AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Temizleme Sistemi

      FC7070/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Tek seferde süpürür, siler ve kurutur

      Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Temizleme Sistemi

      Tek seferde süpürür, siler ve kurutur

      Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün

      Tek seferde süpürür, siler ve kurutur

      Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      AquaTrio Elektrikli Süpürge ve Temizleme Sistemi

      Tek seferde süpürür, siler ve kurutur

      Yeni Philips AquaTrio FC7070/01 sert zeminlerde süpürme, silme ve kurulama işini aynı anda yaparak temizlik için %50 daha az zaman ve enerji harcamanızı sağlar. Hızla dönen mikro fiber fırçalar kirler, lekeleri ve dökülmüş sıvıları tek seferde tamamen temizleyerek kusursuz sonuçlar sunar. Tüm faydaları görün

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        AquaTrio

        AquaTrio

        Elektrikli Süpürge ve Temizleme Sistemi

        Toplam:

        Tek seferde süpürür, siler ve kurutur

        %50 daha az zahmet. %50'ye varan zaman tasarrufu.*

        • 3'ü 1 arada
        • Üçlü Hızlandırma Teknolojisi
        • Aqua Cyclone
        • Tüm sert zeminler
        Mükemmel sonuçlar için benzersiz Üçlü Hızlandırma Teknolojisi

        Mükemmel sonuçlar için benzersiz Üçlü Hızlandırma Teknolojisi

        Üçlü Hızlandırma Teknolojisi üç temizlik eylemini aynı anda gerçekleştirir: – Siklonik süpürme: Etrafa yayılmış kiri ve tozu tamamen çekip alır – Islak temizleme: Yüksek hızla devir yapan fırça kir ve lekeleri tamamen alır – Kurutma: Yüksek hızla devir yapan fırça kalan suyu emerek kuruma süresini %50'ye varan oranda azaltır*

        Zeminler %50'ye kadar hızlı kurur*

        Zeminler %50'ye kadar hızlı kurur*

        Derzler gibi zor yerler dahil olmak üzere farklı zemin şekillerine uyum sağlayabilen güçlü ve hassas mikro fiber fırçalar 6700 dev/dk hızla dönerek tüm kir ve lekeleri temizler. Sürekli su akışı sağlandığından, fırçalar kullanım sırasında kendi kendini temizler ve oluşan santrifüj kuvveti kir ve suyun zeminden alınarak fiberlerden geçip kirli su haznesine yönlendirilmesini sağlar. En iyi temizlik sonuçları için AquaTrio fırçaları 6 ayda bir değiştirin.

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        ECARF tarafından test edilen alerji dostu kalite

        Su filtreli AquaTrio, Alerji Araştırma Derneği Avrupa Merkezi tarafından Alerji Dostu olarak onaylanmıştır. Aqua Cyclone kir ve tozu saklar, alerjenler suda biriktirilir ve havaya karışamazlar. AquaTrio alerji dostu bir ortam için kedi ve köpek tüyleri, toz akarı ve polenlerdeki alerjenleri %99,95 oranında azaltır.

        Soğuk/sıcak su ile deterjanlı/deterjansız temizlemeye uygundur

        Soğuk/sıcak su ile deterjanlı/deterjansız temizlemeye uygundur

        AquaTrio ile sadece su kullanarak bile mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Gerekirse tercih ettiğiniz deterjanı da ekleyebilirsiniz. Soğuk veya sıcak su kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış!

        Tek su haznesiyle 60 m2'den geniş bir alanı temizler

        Tek su haznesiyle 60 m2'den geniş bir alanı temizler

        700 ml su içeren dolu bir hazne 60 m2'den daha geniş bir alanı temizler. Bu sayede mümkün olan en az miktarda su kullanılarak geniş bir alan temizlenir.

        Dolu kirli su haznesi / boş temiz su haznesi göstergesi

        Dolu kirli su haznesi / boş temiz su haznesi göstergesi

        Kirli su haznesinin boşaltılması gerektiğinde LED göstergesi sürekli yanarken, temiz su haznesinin doldurulması gerektiğinde yanıp söner. Cihaz çalışmayı durdurur.

        Yıkama tepsisi ile kendi kendini temizleyen cihaz

        Yıkama tepsisi ile kendi kendini temizleyen cihaz

        Philips AquaTrio'nun kendi kendini temizleme özelliği sayesinde Philips elektrikli süpürgeyi her seferinde manuel olarak temizlemeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken cihazı özel tasarlanmış yıkama tepsisine yerleştirmek, içine bir bardak musluk suyu doldurmak ve birkaç saniye çalıştırmaktır.

        %50'ye varan enerji tasarrufu. %70'e varan su tasarrufu***

        %50'ye varan enerji tasarrufu. %70'e varan su tasarrufu***

        Yüksek verimlilikte güç kullanımı, elektrikli süpürgeyle karşılaştırıldığında %50'ye varan oranda enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca ıslak temizlemeyle karşılaştırıldığında %70'e varan oranda daha az su kullanabilirsiniz.

        Tüm sert zeminler için ideal**

        Tüm sert zeminler için ideal**

        Ahşap, parke, laminant, vinil/muşamba, seramik/karo, mermer/doğal taş gibi (ıslak temizlemeye uygun) sert zeminler için mükemmeldir.

        Ayrı temiz ve kirli su hazneleri

        Ayrı temiz ve kirli su hazneleri

        Ayrılmış temiz ve kirli su hazneleri her zaman temiz suyla temizlik yapmanızı ve tüm kir ve alerjik malzemelerin kirli su haznesinde kalmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj dahil ürün ağırlığı
          10,8 kg
          Dimensions of packaging (LxWxH)
          790 x 390 x 395 mm
          Dimensions of product (LxWxH)
          305 x 320 x 1150 mm
          Weight of product
          7,3 kg

        • Filtreleme

          Filtre sistemi
          Siklonik. Filtre temizliği gerektirmez

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          Yıkama tepsisi
          Başlık genişliği
          320 mm

        • Kullanım

          Kirli su haznesi kapasitesi (maks.)
          0.8 L
          Güç kaynağı
          Kablolu
          Çalışma yarıçapı
          8,5 m
          Temiz su haznesi kapasitesi (maks.)
          0.65 L
          Temizlenmesi gereken filtre sayısı
          Yok
          Hazne başına temizlenen zemin alanı
          60 m2'den fazla
          Ahşap ve parke zeminler için uygun
          Evet
          Temizleme sırasında fırça değişikliği
          Gerekmez
          Temiz su: Su doldurma göstergesi
          Evet, LED gösterge
          Kullanılabilecek deterjanlar
          duru deterjan veya sadece su
          Cord length
          8 m
          Başlama süresi
          Hemen

        • Performans

          Mekanik güç
          6700 dev/dk
          Temizleme bileşeni
          2 mikro fiber döner fırça
          Giriş gücü (IEC)
          Maksimum 500 W

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • * Islak temizlemeye uygundur
              • ** 2200 W elektrikli süpürge kullanımına ve normal temizliğe göre
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