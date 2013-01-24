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    Steam Plus

    Süpürme ve Buharlı Temizleyici

    FC7020/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
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      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      FC7020/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Steam Plus Süpürme ve Buharlı Temizleyici

      Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

      Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Steam Plus

        Steam Plus

        Süpürme ve Buharlı Temizleyici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın

        Tek hareketle süpürüp buharla temizleyin

        • 2'si 1 arada: Süpürür, buharla temizler
        • 30 sn ısınma süresi
        • 2 mikrofiber bez
        • Tüm sert zeminler
        Buhar, mikrop ve bakterileri %99,9 oranında öldürür

        Buhar, mikrop ve bakterileri %99,9 oranında öldürür

        Philips Steam Plus ile en hijyenik buharlı temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Philips Steam Plus mikropları ve bakterileri öldürür. Kimyasal madde kullanmadan, yalnızca suyla her tür sert zemini temizleyin.

        Güçlü buhar için 1500 W

        Güçlü buhar için 1500 W

        1500 W gücündeki Steam Plus, hemen ısınarak 30 saniyeden kısa sürede kullanıma hazır olur. Steam Plus buhar vermeye hazır olduğunda LED gösterge ışığı beyazdan maviye döner.

        Tek hareketle süpürüp buharla temizleyin

        Tek hareketle süpürüp buharla temizleyin

        Tek adımda hijyenik sonuçlar elde edin. Steam Plus'ın birleştirilmiş temizlik işlemi sizi zahmetten kurtarır ve zaman kazandırır. Süpürme işlevi kiri, tozu ve kırıntıları alırken buhar zemini temizler. Her seçeneği ayrı ayrı kullanabilir veya seçenekleri birleştirerek zemininizi tek seferde temizleyebilirsiniz.

        Ekstra hızlı kuruma süresi

        Ekstra hızlı kuruma süresi

        Philips Steam Plus temizlik sırasında size zaman kazandırır. Steam Plus görünen ve görünmeyen kirleri etkili bir şekilde temizlese de zemini neredeyse tamamen kuru bırakır.

        Zemininizde hiç kalıntı bırakmaz

        Zemininizde hiç kalıntı bırakmaz

        SteamPlus yalnızca suyla çalışır. Zemininizde kimyasal madde artığı bırakmaz.

        Yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber pedler

        Yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber pedler

        Ürünle birlikte 2 yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber ped verilir. Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve emer. Kiri etkili ve nazik biçimde temizler. Mikrofiber pedler makinede yıkanabilir, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.

        Ara verdiğinizde buhar işlevi durur

        Ara verdiğinizde buhar işlevi durur

        Buharlı temizliğe ara verdiğinizde Steam Plus dik konumda buhar vermeyi otomatik olarak durdurur. Bu özellik ekstra güvenlik ve iç huzuru sağlar.

        Musluk suyu kullanılabilir

        Musluk suyu kullanılabilir

        SteamPlus musluk suyu kullanarak temizlik yapmak için özel olarak geliştirilmiştir. Aktif Kireç Filtresi sudaki kireci otomatik olarak çözer. Kireçlenmeyi önlemek ve ürünün kullanım ömrü boyunca yüksek performans almak için Aktif Kireç Filtresini en az 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Parlak beyaz ve mavi

        • Buhar Yönetimi

          Buhar kapasitesi
          20 g/dk
          Aktif kireç filtresi
          Evet
          Çalışma süresi (buharlı temizleme)
          20 dakika
          Su haznesi boyutu
          450 ml
          Başlıkta buhar sıcaklığı
          &gt; 100 °C
          Isınma süresi
          &lt;30 sn

        • Ağırlık ve boyutlar

          Başlık boyutları
          28x18x4,5 cm
          Ağırlık (kg)
          &lt;3 kg
          Mikrofiber ped boyutları
          27x11 cm

        • Kullanım

          Çıkarılabilir boru tertibatı
          Gövdeden (vidayla)
          Bekleme modu
          Otomatik buhar kapatma
          Kordon uzunluğu
          6 m
          Ayarlanabilir teleskopik boru
          100 - 120 cm
          Kablo Saklama
          Boruda

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          1 ped tutucu
          Temizleme
          • Yıkanabilir mikrofiber ped
          • Yüksek devirli döner fırça

        • Performans

          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          &lt;75 dB
          Giriş gücü (IEC)
          1300 W

        • Tasarım özellikleri

          Toz bölmesi ve su haznesi
          Yarı şeffaf

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