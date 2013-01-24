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Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zeminleriniz buharla temizlikle parıldasın
Yeni Philips Steam Plus FC7020 ile evinizi tertemiz tutun. Mikropları ve bakterileri öldüren buharla en hijyenik temizlik sonuçlarına imza atın. Süpürme ve buharla temizlemeyi birleştiren bu temizleyici, zahmetsizce temizlik yaparak zaman kazanmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Süpürme ve Buharlı Temizleyici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Steam Plus ile en hijyenik buharlı temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Philips Steam Plus mikropları ve bakterileri öldürür. Kimyasal madde kullanmadan, yalnızca suyla her tür sert zemini temizleyin.
1500 W gücündeki Steam Plus, hemen ısınarak 30 saniyeden kısa sürede kullanıma hazır olur. Steam Plus buhar vermeye hazır olduğunda LED gösterge ışığı beyazdan maviye döner.
Tek adımda hijyenik sonuçlar elde edin. Steam Plus'ın birleştirilmiş temizlik işlemi sizi zahmetten kurtarır ve zaman kazandırır. Süpürme işlevi kiri, tozu ve kırıntıları alırken buhar zemini temizler. Her seçeneği ayrı ayrı kullanabilir veya seçenekleri birleştirerek zemininizi tek seferde temizleyebilirsiniz.
Philips Steam Plus temizlik sırasında size zaman kazandırır. Steam Plus görünen ve görünmeyen kirleri etkili bir şekilde temizlese de zemini neredeyse tamamen kuru bırakır.
SteamPlus yalnızca suyla çalışır. Zemininizde kimyasal madde artığı bırakmaz.
Ürünle birlikte 2 yıkanabilir ve dayanıklı mikrofiber ped verilir. Yumuşak mikrofiber malzeme tozu ve kiri nazikçe gevşetir, kaldırır ve emer. Kiri etkili ve nazik biçimde temizler. Mikrofiber pedler makinede yıkanabilir, kolayca takılabilir ve çıkarılabilir.
Buharlı temizliğe ara verdiğinizde Steam Plus dik konumda buhar vermeyi otomatik olarak durdurur. Bu özellik ekstra güvenlik ve iç huzuru sağlar.
SteamPlus musluk suyu kullanarak temizlik yapmak için özel olarak geliştirilmiştir. Aktif Kireç Filtresi sudaki kireci otomatik olarak çözer. Kireçlenmeyi önlemek ve ürünün kullanım ömrü boyunca yüksek performans almak için Aktif Kireç Filtresini en az 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.
Tasarım
Buhar Yönetimi
Ağırlık ve boyutlar
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Tasarım özellikleri