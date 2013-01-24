Musluk suyu kullanılabilir

SteamPlus musluk suyu kullanarak temizlik yapmak için özel olarak geliştirilmiştir. Aktif Kireç Filtresi sudaki kireci otomatik olarak çözer. Kireçlenmeyi önlemek ve ürünün kullanım ömrü boyunca yüksek performans almak için Aktif Kireç Filtresini en az 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz.