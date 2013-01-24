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Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hazır olun
Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün
Hazır olun
Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hazır olun
Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün
Islak ve kuru elektrikli süpürge
Toplam:
Verimli 1500 Watt motor, iyi temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üretir.
Şampuan ve halı başlığı ile halılarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Fırçalı ıslak başlık yapışkan kirleri alır; dökülenleri temizlemek için bir temizleyici ve zemini kuru ve güvenli bir şekilde bırakan bir silecek.
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