  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Triathlon

    Islak ve kuru elektrikli süpürge

    FC6843/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hazır olun Hazır olun Hazır olun
      -{discount-value}

      Triathlon Islak ve kuru elektrikli süpürge

      FC6843/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Hazır olun

      Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Triathlon Islak ve kuru elektrikli süpürge

      Hazır olun

      Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün

      Hazır olun

      Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Triathlon Islak ve kuru elektrikli süpürge

      Hazır olun

      Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Torbalı elektrikli süpürge

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Triathlon

        Triathlon

        Islak ve kuru elektrikli süpürge

        Toplam:

        Hazır olun

        Üç farklı şekilde temizler: ıslak, kuru ve şampuanla

        • 1500 W
        • Islak ve Kuru
        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1500 Watt motor

        Maks. 300 Watt emiş gücü üreten 1500 Watt motor

        Verimli 1500 Watt motor, iyi temizleme sonuçları için maks. 300 Watt emiş gücü üretir.

        Halılarınızı şampuanla derinlemesine temizleyin

        Halılarınızı şampuanla derinlemesine temizleyin

        Şampuan ve halı başlığı ile halılarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz.

        Islak başlık fırçaları, zemini temizleyip kuru ve güvenli bir şekilde bırakır

        Fırçalı ıslak başlık yapışkan kirleri alır; dökülenleri temizlemek için bir temizleyici ve zemini kuru ve güvenli bir şekilde bırakan bir silecek.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Mor

        • Filtreleme

          Sıvı kapasitesi
          9  l
          Toz kapasitesi
          10  l

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          Aksesuar saklama
          Boru klipsinde
          Ek başlık
          Çift enjeksiyonlu başlık, temizleyici, döşeme başlığı
          Standart başlık
          Tekerlekli, çok amaçlı başlık

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          54  l/s
          Giriş gücü (IEC)
          1300  W
          Giriş gücü (maks.)
          1500  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          79 (kuru temizleme)  dB
          Emiş gücü (maksimum)
          300  W
          Vakum (maks.)
          24  kPa

        • Kullanım

          Çalışma yarıçapı
          9  m
          Boru bağlantısı
          Düğme
          Boru tipi
          Krom boru
          Tekerlek tipi
          Plastik

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi