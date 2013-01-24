Hazır olun

Her türlü temizlik işi için hazırlıklı olmak istiyorsanız, Philips Triathlon ihtiyacınız olan elektrikli süpürgedir. Triathlon ile kuru tozları ve kirleri, ıslak kirleri temizleyebilir, hatta halılarınızın yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hepsi bir arada temizlik çözümü! Tüm faydaları görün