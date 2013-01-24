Süper hızlı. Süper temiz.

SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün