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Süper hızlı. Süper temiz.
SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper hızlı. Süper temiz.
SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün
Süper hızlı. Süper temiz.
SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süper hızlı. Süper temiz.
SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün
Kablosuz süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
360 derece çekim gücü her geçişte tozları toplar. Geriye doğru hareket ederken ve ulaşılması zor köşelerde bile performansından ödün vermez.
Powerblade dijital motorun yarattığı yüksek hava akışı sayesinde tozları daha güçlü çeker.
Torbasız süpürgedeki en üstün teknolojimiz PowerCyclone 8 şimdi kablosuz süpürgede! Toz ve havayı birbirinden ayırır, güçlü hava akışının sürekliliğini sağlar.
Yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon piller, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika çalışma süresi sunar.
Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunmak için yalnızca temiz havanın motora girmesini sağlar
Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir. Ayrıca filtreyi temizleme zamanı geldiğinde de size haber verir.
Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite ile SpeedPro Max'i 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürün. Fırça aparatı dilediğiniz zaman kullanmanız için boruya entegre edilmiştir.
SpeedPro Max'in LED başlığı sayesinde toz, kedi-köpek tüyü, saç ve kırıntıları kolayca fark edip süpürebilirsiniz.
SpeedPro Max esnektir ve kolayca manevra yapabilir. Toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde, daha düşük açılarda kullanıma olanak tanır ve alçak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.
Elektrikli süpürgenin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
CP0669/01
CP0668/01
CP0664/01
CP0663/01