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    SpeedPro Max

    Kablosuz süpürge

    FC6823/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Süper hızlı. Süper temiz. Süper hızlı. Süper temiz. Süper hızlı. Süper temiz.
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      SpeedPro Max Kablosuz süpürge

      FC6823/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Süper hızlı. Süper temiz.

      SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 3.299,99 TL

      SpeedPro Max Kablosuz süpürge

      Süper hızlı. Süper temiz.

      SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün

      Süper hızlı. Süper temiz.

      SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 3.299,99 TL

      SpeedPro Max Kablosuz süpürge

      Süper hızlı. Süper temiz.

      SpeedPro Max, 360 derece çekim gücü ile ileri ve geri hareket ederken her geçişte daha fazla toz toplar, ulaşılması zor köşeleri bile temizler. Hem sert zeminleri hem halıları daha kısa sürede, daha etkili bir şekilde süpürün. Tüm faydaları görün

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        SpeedPro Max

        SpeedPro Max

        Kablosuz süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Süper hızlı. Süper temiz.

        360 derece çekim gücü

        • 360 derece çekim gücü
        • 25,2 V, 65 dakika kullanım süresi
        • 2'si 1 arada: kablosuz ve el süpürgesi
        • Turbo Brush Başlık
        360 derece çekim gücü sayesinde tek geçişte daha fazla tozu toplar.

        360 derece çekim gücü sayesinde tek geçişte daha fazla tozu toplar.

        360 derece çekim gücü her geçişte tozları toplar. Geriye doğru hareket ederken ve ulaşılması zor köşelerde bile performansından ödün vermez.

        Güçlü toz çekişi için yüksek hava akışı yaratan PowerBlade dijital motor

        Güçlü toz çekişi için yüksek hava akışı yaratan PowerBlade dijital motor

        Powerblade dijital motorun yarattığı yüksek hava akışı sayesinde tozları daha güçlü çeker.

        PowerCyclone 8: Torbasız süpürgedeki en üstün teknolojimiz

        PowerCyclone 8: Torbasız süpürgedeki en üstün teknolojimiz

        Torbasız süpürgedeki en üstün teknolojimiz PowerCyclone 8 şimdi kablosuz süpürgede! Toz ve havayı birbirinden ayırır, güçlü hava akışının sürekliliğini sağlar.

        25 V Lityum iyon pillerle 65 dakika kullanım süresi

        25 V Lityum iyon pillerle 65 dakika kullanım süresi

        Yüksek performanslı 25,2 V lityum iyon piller, tek bir şarjla Eco modunda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika çalışma süresi sunar.

        Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar

        Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunar

        Üçlü filtre sistemi, daha uzun süre daha yüksek hava akışı sunmak için yalnızca temiz havanın motora girmesini sağlar

        Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir

        Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir

        Akıllı dijital ekran, hızı ve pil kullanımını gösterir. Ayrıca filtreyi temizleme zamanı geldiğinde de size haber verir.

        Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça

        Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça

        Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite ile SpeedPro Max'i 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürün. Fırça aparatı dilediğiniz zaman kullanmanız için boruya entegre edilmiştir.

        LED başlık görünmeyen toz ve kiri ortaya çıkarır

        LED başlık görünmeyen toz ve kiri ortaya çıkarır

        SpeedPro Max'in LED başlığı sayesinde toz, kedi-köpek tüyü, saç ve kırıntıları kolayca fark edip süpürebilirsiniz.

        Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın

        Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın

        SpeedPro Max esnektir ve kolayca manevra yapabilir. Toz haznesinin üst kısımda olması sayesinde, daha düşük açılarda kullanıma olanak tanır ve alçak mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

        Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz

        Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz

        Elektrikli süpürgenin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Pil tipi
          Lityum iyon
          Pil voltajı
          25,2  volt
          Şarj süresi
          5  saat
          Kullanım süresi
          65  dakika
          Kullanım süresi (turbo)
          21  dakika
          Ses gücü seviyesi
          84  dB
          Hava akımı (maks.)
          >1000  l/dak

        • Tasarım

          Renk
          Metalik Kırmızı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,6  L
          Motor filtresi
          Yıkanabilir filtre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • AC güç adaptörü
          • Entegre fırça
          • Duvara monte aparatı
          Ek başlık
          Motorlu Turbo Fırça
          Standart başlık
          360 derece çekim gücü

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          2,73  kg

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        • 360° emiş başlığı
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          360° emiş başlığı

          CP0669/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
          545,00 TL*
        • Boru
          -{discount-value}

          Boru

          CP0668/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
          252,00 TL*
        • Kova filtresi
          -{discount-value}

          Kova filtresi

          CP0664/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
          223,00 TL*
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              • Bağımsız bir pazar araştırma şirketinin 2017-18 elektrikli süpürge perakende satış değerine göre Philips lider markadır.IEC60312-1 uluslararası standardına göre Philips tarafından geliştirilmiş sert zeminde zorlu kir temizleme testi kullanılarak ve 2017 yılında Almanya'da 300€ üzerindeki en çok satan 10 kablosuz dikey elektrikli süpürge ile karşılaştırılarak test edilmiştir. Ocak 2018
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