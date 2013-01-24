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Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı
Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı
Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün
Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı
Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı
Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün
Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
180° emiş başlığı, ulaşılması zor noktalar da dahil olmak üzere tüm zemin tiplerinde tozu ve kiri her harekette %98'e varan oranda hassas ve güçlü bir şekilde toplamak için tasarlanmıştır.
Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı.
Yüksek performanslı 21,6 V lityum iyon piller, tek bir şarjla normal modda 40 dakika ve turbo modda ise 20 dakika çalışma süresi sunar.
Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite, SpeedPro'yu 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürür. Fırça aparatı, tavanları ve rafları dilediğiniz zaman temizlemeniz için boruya entegre edilmiştir.
SpeedPro esnektir ve kolayca manevra yapabilir. Üst kısımdaki toz haznesi, daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.
Elektrikli süpürgenin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.
Yüksek hava hızı için geliştirilmiş PowerBlade motor, başlığın kiri güçlü ve hassas bir şekilde toplamasını sağlar.
PowerCyclone 7 teknolojisi, daha uzun süre güçlü performans sunmak için tozu ve havayı anında ayırır.
Filtre sistemi, polen ve küf sporlarını %99'a varan oranda yakalar ve temiz havanın motora girmesini sağlayarak yüksek hava hızı ve daha uzun süreli performans sunar.
Tasarım
Sürdürülebilirlik
Ağırlık ve boyutlar
Filtreleme
Kullanım
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans