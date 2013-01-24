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    SpeedPro

    Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

    FC6724/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı
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      SpeedPro Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

      FC6724/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

      Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün

      SpeedPro Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

      Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

      Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün

      Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

      Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün

      SpeedPro Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

      Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

      Yeni SpeedPro kablosuz elektrikli süpürge, etkili erişim özelliğiyle temizlik işini hızlıca halletmenizi sağlar. 180 derecelik emiş başlığı duvar, mobilya kenarları ve köşeler gibi en zorlu noktalardaki tozları bile hassas şekilde çeker. Tüm faydaları görün

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        SpeedPro

        SpeedPro

        Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı. En zor noktalarda bile etkili erişim olanağı

        • 180 derecelik emiş başlığı
        • 21,6 V, 40 dakikaya kadar
        • 2'si 1 arada: dikey ve el süpürgesi
        Her harekette tozun ve kirin %98'ini yakalar

        Her harekette tozun ve kirin %98'ini yakalar

        180° emiş başlığı, ulaşılması zor noktalar da dahil olmak üzere tüm zemin tiplerinde tozu ve kiri her harekette %98'e varan oranda hassas ve güçlü bir şekilde toplamak için tasarlanmıştır.

        Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı

        Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı

        Farklı zeminlere ve kir tiplerine uygun iki hız ayarı.

        21,6 V Lityum iyon pillerle 40 dakikaya varan temizlik süresi

        21,6 V Lityum iyon pillerle 40 dakikaya varan temizlik süresi

        Yüksek performanslı 21,6 V lityum iyon piller, tek bir şarjla normal modda 40 dakika ve turbo modda ise 20 dakika çalışma süresi sunar.

        Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça

        Entegre el tipi ünite, aralık temizleme başlığı ve fırça

        Aksesuarları tek dokunuşla kolayca kullanabilirsiniz. Çıkarılabilir el tipi ünite, SpeedPro'yu 2'si 1 arada bir cihaza dönüştürür. Fırça aparatı, tavanları ve rafları dilediğiniz zaman temizlemeniz için boruya entegre edilmiştir.

        Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın

        Alçak mobilyaların altına bile hızlıca ulaşın

        SpeedPro esnektir ve kolayca manevra yapabilir. Üst kısımdaki toz haznesi, daha dar açılarda kullanıma olanak tanır ve zemine yakın mobilyaların altına tamamen düz bir şekilde girebilir.

        Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz

        Benzersiz toz haznesi tasarımı sayesinde boşaltma işlemi sırasında etrafa toz dağılmaz

        Elektrikli süpürgenin toz haznesi kolayca çıkarılır ve etrafa toz dağılmadan hijyenik bir şekilde boşaltılabilir.

        PowerBlade motor, yüksek hava hızı için geliştirilmiştir

        PowerBlade motor, yüksek hava hızı için geliştirilmiştir

        Yüksek hava hızı için geliştirilmiş PowerBlade motor, başlığın kiri güçlü ve hassas bir şekilde toplamasını sağlar.

        PowerCyclone 7 daha uzun süre güçlü performans sunar

        PowerCyclone 7 daha uzun süre güçlü performans sunar

        PowerCyclone 7 teknolojisi, daha uzun süre güçlü performans sunmak için tozu ve havayı anında ayırır.

        Yıkanabilir filtre daha uzun süre yüksek hava hızı sunar*

        Yıkanabilir filtre daha uzun süre yüksek hava hızı sunar*

        Filtre sistemi, polen ve küf sporlarını %99'a varan oranda yakalar ve temiz havanın motora girmesini sağlayarak yüksek hava hızı ve daha uzun süreli performans sunar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Tasarım özellikleri
          2'si 1 arada
          Renk
          Dark Royal Blue

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          2,48 kg

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,4 L
          Motor filtresi
          Yıkanabilir filtre*

        • Kullanım

          Tekerlek tipi
          Lastik
          Taşıma kolu
          Üst

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Dahili aksesuarlar
          • AC güç adaptörü
          • Aralık temizleme aparatı
          • Entegre fırça
          • Duvara monte aparatı
          Standart başlık
          180 derecelik emiş başlığı

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          Maks. 800 l/min
          Şarj süresi
          5 saat
          Çalışma süresi (turbo)
          20 dakika
          Ses gücü seviyesi
          80 dB
          Pil tipi
          Lityum iyon
          Çalışma süresi
          40 dakika
          Pil voltajı
          21,6 volt

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            • Optimum performans için filtreyi 2 haftada bir yalnızca elle yıkayın. Filtreden çıkan su temiz olana kadar filtreyi sıkın. Tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
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