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    PowerPro Duo

    2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge

    FC6162/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları
      -{discount-value}

      PowerPro Duo 2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge

      FC6162/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

      Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,90 TL
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      PowerPro Duo 2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge

      Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

      Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün

      Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

      Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PowerPro Duo 2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge

      Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

      Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        PowerPro Duo

        PowerPro Duo

        2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

        PowerCyclone ve TriActive Turbo başlık ile

        • 2'si 1 arada
        • 12 V
        • Torbasız
        • 2 aksesuar

        Maksimum performans için PowerCyclone Teknolojisi

        PowerCyclone teknolojisi, şu etkili adımları kullanarak tek geçişte mükemmel sonuçlar sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir.

        TriActive Turbo başlık tüm toz ve tüyleri tek seferde çeker

        TriActive Turbo başlığı şu özellikler sayesinde sert zeminler ve halılarda en iyi temizlik performansını sunar: 1) Tüm kir ve tüyleri tek seferde alan motorlu fırça 2) Başlıktan sağlanan optimize hava akımı sayesinde maksimum temizlik performansı.

        Her yeri temizleme özgürlüğü veren kablosuz çalışma

        Kablosuz çalışma sağlayan şarj edilebilir piller her yeri temizleme özgürlüğü sunar. Kablolar artık engel teşkil etmez ve zorlanmadan, farklı odalarda temizlik yapabilirsiniz.

        İstediğiniz yere bırakabilmenizi sağlayan kendiliğinden dik durma özelliği

        DailyDuo, hem el süpürgesiyle hem de el süpürgesi olmadan dik duracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece süpürgeyi kullanırken bile istediğiniz yerde bırakabilirsiniz.

        Başlığın motorlu fırçası evcil hayvan tüylerini tamamen temizler

        Motorlu fırçaya sahip TriActive Turbo başlığı sayesinde şimdi kanepeler, yastıklar ve diğer kumaşlar üzerindeki evcil hayvan tüylerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Evcil hayvan sahipleri için idealdir.

        Zorlu bölgeleri temizlemek için maksimum esneklik

        PowerPro Duo her yere uzanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle kanepenin, yatağın ve masanın altını çaba harcamadan temizleyebilirsiniz.

        Zemin ve mobilya temizliği için 2'si 1 arada işlevselliği

        2'si 1 arada işlevselliği, zeminin ve mobilyaların kolayca temizlenebilmesi için normal süpürgeyi ve el süpürgesini aynı üründe bir araya getirmektedir.

        Tek adımda boşaltılan toz kovası, sade ve hijyenik

        Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar doğrudan çöp kutusuna atılır. Tek adımda kolay boşaltma sistemi sayesinde kire dokunmaya ve karmaşık işlemlere gerek kalmadan toz kovasını boşaltabilirsiniz.

        Uzun süreli performans için yıkanabilir köpük filtre

        PowerPro Duo'da dayanıklı köpük filtre vardır. Bu filtre, uzun süreli performans için muslukta veya çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Pil tipi
          NiMH
          Pil voltajı
          12  volt
          Şarj süresi
          16  saat
          Çalışma süresi
          20-25  dakika
          Ses gücü seviyesi
          80  dB

        • Tasarım

          Tasarım özellikleri
          • 2'si 1 arada
          • Otomatik kapanma
          • Şeffaf toz bölmesi
          Renk
          Parlak Kırmızı

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,6  L
          Motor filtresi
          Yıkanabilir filtre

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Aksesuarlar dahildir
          • Fırça
          • Aralık temizleme aparatı
          Standart başlık
          TriActive Turbo Başlık

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          215 x 253 x 1150  mm
          Ürün ağırlığı
          2,9  kg

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            • Halı ve sert zeminlerdeki tozları çekme konusunda, 12 V kablosuz 2'si 1 arada dikey/el tipi süpürge segmentindeki en çok satan ürünle karşılaştırılarak bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilmiştir (Haziran 2013).
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