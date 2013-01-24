Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları

Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün