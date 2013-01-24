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Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları
Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları
Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün
Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları
Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüm zeminlerde derinlemesine temizlik sonuçları
Yeni Philips PowerPro Duo sert zeminler ve halılarda derinlemesine temizlik sonuçları elde etmenizi sağlar. PowerCyclone Teknolojisi mükemmel performans için üstün emiş gücünü aynı seviyede tutar. TriActive Turbo başlık tek seferde daha fazla toz ve tüy çeker. Tüm faydaları görün
2'si 1 arada kablosuz dikey/el tipi süpürge
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
PowerCyclone teknolojisi, şu etkili adımları kullanarak tek geçişte mükemmel sonuçlar sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir.
TriActive Turbo başlığı şu özellikler sayesinde sert zeminler ve halılarda en iyi temizlik performansını sunar: 1) Tüm kir ve tüyleri tek seferde alan motorlu fırça 2) Başlıktan sağlanan optimize hava akımı sayesinde maksimum temizlik performansı.
Kablosuz çalışma sağlayan şarj edilebilir piller her yeri temizleme özgürlüğü sunar. Kablolar artık engel teşkil etmez ve zorlanmadan, farklı odalarda temizlik yapabilirsiniz.
DailyDuo, hem el süpürgesiyle hem de el süpürgesi olmadan dik duracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece süpürgeyi kullanırken bile istediğiniz yerde bırakabilirsiniz.
Motorlu fırçaya sahip TriActive Turbo başlığı sayesinde şimdi kanepeler, yastıklar ve diğer kumaşlar üzerindeki evcil hayvan tüylerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Evcil hayvan sahipleri için idealdir.
PowerPro Duo her yere uzanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle kanepenin, yatağın ve masanın altını çaba harcamadan temizleyebilirsiniz.
2'si 1 arada işlevselliği, zeminin ve mobilyaların kolayca temizlenebilmesi için normal süpürgeyi ve el süpürgesini aynı üründe bir araya getirmektedir.
Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar doğrudan çöp kutusuna atılır. Tek adımda kolay boşaltma sistemi sayesinde kire dokunmaya ve karmaşık işlemlere gerek kalmadan toz kovasını boşaltabilirsiniz.
PowerPro Duo'da dayanıklı köpük filtre vardır. Bu filtre, uzun süreli performans için muslukta veya çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.
Performans
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Ağırlık ve boyutlar