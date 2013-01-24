Piller dolduğunda şarj sistemi kapanır

Verimli şarj sistemi, piller tamamen şarj olduğunda otomatik olarak kapanır. Bu nedenle, güç kullanmayı keser ve enerji tasarrufu sağlar. Diğer şarj sistemleri genellikle, piller tam olarak dolduktan sonra bile şarj etmeye devam eder ve enerji israfına neden olur.