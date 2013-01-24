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Her gün daha çevreci
Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün daha çevreci
Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün
Her gün daha çevreci
Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün daha çevreci
Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün
Şarjlı El Süpürgesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Mini Vac ürününün güçlü Lithium-Ion (Li-Ion) pilleri standart Nikel-Kadmium (NiCd) pillere göre daha uzun süreli bir güce sahiptir. Li-Ion piller ayrıca oldukça hafiftir ve size daha keyifli bir temizlik deneyimi sağlar.
MiniVac'ın şarj standı fırça ve aralık temizleme başlığını tutar. Fırça başlığı, temizlik yaparken hassas yüzeylere zarar vermemenizi, aralık başlığı ise erişilmesi zor yerlere erişmenizi sağlar.
Verimli şarj sistemi, piller tamamen şarj olduğunda otomatik olarak kapanır. Bu nedenle, güç kullanmayı keser ve enerji tasarrufu sağlar. Diğer şarj sistemleri genellikle, piller tam olarak dolduktan sonra bile şarj etmeye devam eder ve enerji israfına neden olur.
Torbasız siklonik hava akımı, optimum, yüksek emiş gücü ve kalıcı temizlik performansı sağlamak için kirlerin iç kısımda dönmesini sağlar. 2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, ikinci filtre daha küçük toz parçacıklarını tutar.
Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.
Philips Mini Vac, optimum tutuş sağlayan yuvarlak bir kulpa sahiptir. Mini Vac'ı istediğiniz şekilde kavrayabilirsiniz. Yumuşak kauçuk kaplama ihtiyacınız olan sağlam tutuşu sağlar.
Philips MiniVac elektrikli süpürgenin boşaltılması kolay ve hızlı, temizlenmesi hijyeniktir. Philips MiniVac'te tek aşamada kolaylıkla çıkan bir başlık bulunmaktadır dolayısıyla MiniVac'i kire dokunmaya gerek kalmadan boşaltabilirsiniz.
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