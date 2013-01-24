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    MiniVac

    Şarjlı El Süpürgesi

    FC6148/01
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Her gün daha çevreci Her gün daha çevreci Her gün daha çevreci
      -{discount-value}

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      FC6148/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Her gün daha çevreci

      Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      Her gün daha çevreci

      Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün

      Her gün daha çevreci

      Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      Her gün daha çevreci

      Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V elektrikli süpürge hafiftir ve güçlü, uzun ömürlü Lityum-İyon pil teknolojisine sahiptir. Verimli şarj sistemi, piller dolduğunda güç kullanımını keser; böylece enerji boşa harcanmaz. Tüm faydaları görün

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        MiniVac

        MiniVac

        Şarjlı El Süpürgesi

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        Her gün daha çevreci

        Verimli şarj sistemi ile %70'e varan oranda enerji tasarrufu*

        • 10,8 V pil (Lityum)
        • Torbasız Siklonik
        • Aralık temizleme ve fırça başlığı
        • Eco
        Uzun ömürlü, hafif Lithium-Ion piller

        Uzun ömürlü, hafif Lithium-Ion piller

        Philips Mini Vac ürününün güçlü Lithium-Ion (Li-Ion) pilleri standart Nikel-Kadmium (NiCd) pillere göre daha uzun süreli bir güce sahiptir. Li-Ion piller ayrıca oldukça hafiftir ve size daha keyifli bir temizlik deneyimi sağlar.

        Fırça ve aralık temizleme başlığıyla şarj standı

        Fırça ve aralık temizleme başlığıyla şarj standı

        MiniVac'ın şarj standı fırça ve aralık temizleme başlığını tutar. Fırça başlığı, temizlik yaparken hassas yüzeylere zarar vermemenizi, aralık başlığı ise erişilmesi zor yerlere erişmenizi sağlar.

        Piller dolduğunda şarj sistemi kapanır

        Piller dolduğunda şarj sistemi kapanır

        Verimli şarj sistemi, piller tamamen şarj olduğunda otomatik olarak kapanır. Bu nedenle, güç kullanmayı keser ve enerji tasarrufu sağlar. Diğer şarj sistemleri genellikle, piller tam olarak dolduktan sonra bile şarj etmeye devam eder ve enerji israfına neden olur.

        Optimum filtreleme için 2 aşamalı torbasız siklonik sistem

        Optimum filtreleme için 2 aşamalı torbasız siklonik sistem

        Torbasız siklonik hava akımı, optimum, yüksek emiş gücü ve kalıcı temizlik performansı sağlamak için kirlerin iç kısımda dönmesini sağlar. 2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, ikinci filtre daha küçük toz parçacıklarını tutar.

        Daha iyi toz çekme için aerodinamik başlık tasarımı

        Daha iyi toz çekme için aerodinamik başlık tasarımı

        Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.

        Yuvarlak kulp optimum tutuş sağlar

        Yuvarlak kulp optimum tutuş sağlar

        Philips Mini Vac, optimum tutuş sağlayan yuvarlak bir kulpa sahiptir. Mini Vac'ı istediğiniz şekilde kavrayabilirsiniz. Yumuşak kauçuk kaplama ihtiyacınız olan sağlam tutuşu sağlar.

        Tek adımda toz boşaltma için kolay bas-çıkar başlık

        Tek adımda toz boşaltma için kolay bas-çıkar başlık

        Philips MiniVac elektrikli süpürgenin boşaltılması kolay ve hızlı, temizlenmesi hijyeniktir. Philips MiniVac'te tek aşamada kolaylıkla çıkan bir başlık bulunmaktadır dolayısıyla MiniVac'i kire dokunmaya gerek kalmadan boşaltabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Boyasız ve yeşil
          Tasarım özellikleri
          Şeffaf toz bölmesi

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,5  L
          Filtre sistemi
          2 aşamalı siklonik hareket

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Diğer aksesuarlar
          Şarj yuvası

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          950  l/dak
          Pil tipi
          Li-Ion
          Pil voltajı
          10,8  volt
          Şarj süresi
          8  saat
          Giriş gücü (maks.)
          100  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          81  dB
          Çalışma süresi
          9  dakika
          Emiş gücü (maksimum)
          22  W
          Vakum (maks.)
          4,3  kPa

        • Kullanım

          Özellikler
          • Şarj göstergesi
          • Yumuşak tutma yeri

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları (UxGxY)
          508 x 335 x 490  mm
          A tipi kutu başına cihaz sayısı
          6
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          460 x 160 x 160  mm
          Ürün ağırlığı
          0,8  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Fırça başlığı
        • Şarj yuvası
        • Aralık temizleme aparatı

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