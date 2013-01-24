Daha iyi toz çekme için aerodinamik başlık tasarımı

Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.