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Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac
Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac
Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün
Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac
Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac
Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün
Şarjlı El Süpürgesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.
Torbasız siklonik hava akımı, optimum, yüksek emiş gücü ve kalıcı temizlik performansı sağlamak için kirlerin iç kısımda dönmesini sağlar. 2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, ikinci filtre daha küçük toz parçacıklarını tutar.
Mini Vac'ın daha uzun ömürlü güçlü Nikel-Metalhidrit (NiMH) pilleri hafıza etkisine maruz kalmaz. Hafıza etkisine maruz kalan standart Nikel Kadmiyum (NiCd) pilli ürünlerin kapasitesi düşer, çalışma süresi azalır. Oysa NiMH pilli Mini Vac, bu etkiye maruz kalmadığı için daha uzun ömürlü güç sağlar.
Philips Mini Vac cihazını, duvara monte edilebilen veya masaya koyulabilen şarj etme tabanında rahatça saklayabilirsiniz. Bu, siz ne zaman hazırsanız, güçlü şarj edilebilir pili bulunan Mini Vac cihazının da hazır olmasını sağlar.
Philips MiniVac elektrikli süpürgenin boşaltılması kolay ve hızlı, temizlenmesi hijyeniktir. Philips MiniVac'te tek aşamada kolaylıkla çıkan bir başlık bulunmaktadır dolayısıyla MiniVac'i kire dokunmaya gerek kalmadan boşaltabilirsiniz.
Philips Mini Vac, optimum tutuş sağlayan yuvarlak bir kulpa sahiptir. Mini Vac'ı istediğiniz şekilde kavrayabilirsiniz. Yumuşak kauçuk kaplama ihtiyacınız olan sağlam tutuşu sağlar.
Tasarım
Filtreleme
Başlıklar ve aksesuarlar
Performans
Kullanım
Ağırlık ve boyutlar