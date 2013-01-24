Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    MiniVac

    Şarjlı El Süpürgesi

    FC6140/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac
      -{discount-value}

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      FC6140/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac

      Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac

      Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün

      Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac

      Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      MiniVac Şarjlı El Süpürgesi

      Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac

      Güçlü Philips MiniVac 3,6 V elektrikli süpürge ile üstün temizlik sonuçlarının tadını çıkarın. Aerodinamik başlık tasarımı üstün toz çekimi sağlarken, torbasız siklonik hava beslemesi ve 2 kademeli filtreleme sistemi uzun ömürlü performans sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör elektrikli-el-suepuergesi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        MiniVac

        MiniVac

        Şarjlı El Süpürgesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha iyi temizlik için güçlü MiniVac

        Torbasız siklonik hava beslemesi ve aerodinamik başlık

        • 3,6 V pil
        • Torbasız Siklonik
        • Aralık temizleme ve fırça başlığı
        Daha iyi toz çekme için aerodinamik başlık tasarımı

        Daha iyi toz çekme için aerodinamik başlık tasarımı

        Philips MiniVac'ın Aerodinamik başlık tasarımı en ince toz parçacıklarında bile optimum toz çekmeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Başlığın ergonomik tasarımı, ulaşılması en zor bölgeleri bile rahatça temizlemenizi sağlar.

        Optimum filtreleme için 2 aşamalı torbasız siklonik sistem

        Optimum filtreleme için 2 aşamalı torbasız siklonik sistem

        Torbasız siklonik hava akımı, optimum, yüksek emiş gücü ve kalıcı temizlik performansı sağlamak için kirlerin iç kısımda dönmesini sağlar. 2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, ikinci filtre daha küçük toz parçacıklarını tutar.

        Güçlü 3,6 V NiMH piller

        Güçlü 3,6 V NiMH piller

        Mini Vac'ın daha uzun ömürlü güçlü Nikel-Metalhidrit (NiMH) pilleri hafıza etkisine maruz kalmaz. Hafıza etkisine maruz kalan standart Nikel Kadmiyum (NiCd) pilli ürünlerin kapasitesi düşer, çalışma süresi azalır. Oysa NiMH pilli Mini Vac, bu etkiye maruz kalmadığı için daha uzun ömürlü güç sağlar.

        İnce şarj yuvası (duvar ve masa için)

        İnce şarj yuvası (duvar ve masa için)

        Philips Mini Vac cihazını, duvara monte edilebilen veya masaya koyulabilen şarj etme tabanında rahatça saklayabilirsiniz. Bu, siz ne zaman hazırsanız, güçlü şarj edilebilir pili bulunan Mini Vac cihazının da hazır olmasını sağlar.

        Tek adımda toz boşaltma için kolay bas-çıkar başlık

        Tek adımda toz boşaltma için kolay bas-çıkar başlık

        Philips MiniVac elektrikli süpürgenin boşaltılması kolay ve hızlı, temizlenmesi hijyeniktir. Philips MiniVac'te tek aşamada kolaylıkla çıkan bir başlık bulunmaktadır dolayısıyla MiniVac'i kire dokunmaya gerek kalmadan boşaltabilirsiniz.

        Yuvarlak kulp optimum tutuş sağlar

        Yuvarlak kulp optimum tutuş sağlar

        Philips Mini Vac, optimum tutuş sağlayan yuvarlak bir kulpa sahiptir. Mini Vac'ı istediğiniz şekilde kavrayabilirsiniz. Yumuşak kauçuk kaplama ihtiyacınız olan sağlam tutuşu sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,5  l
          Filtre sistemi
          2 aşamalı siklonik hareket

        • Başlıklar ve aksesuarlar

          Diğer aksesuarlar
          Şarj yuvası

        • Performans

          Hava akımı (maks.)
          620  l/dak
          Pil voltajı
          3,6  volt
          Şarj süresi
          16-18  saat
          Giriş gücü (maks.)
          45  W
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          75  dB
          Çalışma süresi
          9  dakika
          Emiş gücü (maksimum)
          8  W
          Vakum (maks.)
          2,7  kPa

        • Kullanım

          Özellikler
          • Şarj göstergesi
          • Yumuşak tutma yeri

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları (UxGxY)
          508 x 335 x 490  mm
          A tipi kutu başına cihaz sayısı
          6
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          460 x 160 x 160  mm
          Ürün ağırlığı
          1,3  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi