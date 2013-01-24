Her yerde kolay temizlik

Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün