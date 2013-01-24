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    Şarjlı El Süpürgesi

    FC6050/03
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Her yerde kolay temizlik Her yerde kolay temizlik Her yerde kolay temizlik
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      Şarjlı El Süpürgesi

      FC6050/03
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Her yerde kolay temizlik

      Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Şarjlı El Süpürgesi

      Her yerde kolay temizlik

      Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün

      Her yerde kolay temizlik

      Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Şarjlı El Süpürgesi

      Her yerde kolay temizlik

      Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Şarjlı El Süpürgesi

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        Her yerde kolay temizlik

        Duyarlı uç parçası

        • 3,6 V
        Uzun uç parça

        Uzun uç parça

        Philips Mini Vac FC6050 serisi, özellikle hassas temizlik için tasarlanmış dar ve uzun uç parçasına sahiptir. Uzun uç parçası, köşelerin ve yuvarlak hatların temizlenmesini kolaylaştırır.

        Güçlü şarj edilebilir piller

        Güçlü şarj edilebilir piller

        Philips Mini Vac cihazının şarj edilebilir pili, dilediğiniz her yerde size kablosuz temizlik özgürlüğü sunar.

        2 aşamalı filtre sistemi erken tıkanmaları önler

        2 aşamalı filtre sistemi erken tıkanmaları önler

        2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, kıvrımlı ikinci filtre daha küçük toz parçalarını hapseder.

        Fırça ve aralık temizleme başlığı

        Fırça ve aralık temizleme başlığı

        Philips Mini Vac cihazı, tüm görevleri kolayca yerine getirebilmek için çeşitli aksesuarlara sahiptir. Yumuşak fırça eki, hassas yüzeyler için uygundur ve aralık başlığı ulaşılması zor bölgeleri temizleyebilmenize olanak sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Parlak turuncu

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları (UxGxY)
          402 x 397 x 453 mm
          Dimensions of packaging (LxWxH)
          419 x 125 x 190 mm
          A tipi kutu başına cihaz sayısı
          6

        • Filtreleme

          Toz kapasitesi
          0,3 L
          Filtre sistemi
          2 aşamalı

        • Kullanım

          Özellikler
          Şarj göstergesi

        • Performans

          Vakum (maks.)
          1,7 kPa
          Emiş gücü (maksimum)
          7 W
          Şarj süresi
          16-18 saat
          Hava akımı (maks.)
          500 l/min
          Gürültü seviyesi (Lc IEC)
          77 dB
          Çalışma süresi
          9 minute(s)
          Pil voltajı
          3,6 V

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