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Her yerde kolay temizlik
Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yerde kolay temizlik
Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün
Her yerde kolay temizlik
Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her yerde kolay temizlik
Özel olarak tasarlanan Philips FC6050 (3,6 V) uzun uç parçası sayesinde her yeri ve her şeyi kolayca temizler. FC6050, istediğiniz yeri etkili bir şekilde kablosuz olarak temizleme özgürlüğü sunan 3 adet şarj edilebilir güçlü pile sahiptir. Tüm faydaları görün
Şarjlı El Süpürgesi
Toplam:
Philips Mini Vac FC6050 serisi, özellikle hassas temizlik için tasarlanmış dar ve uzun uç parçasına sahiptir. Uzun uç parçası, köşelerin ve yuvarlak hatların temizlenmesini kolaylaştırır.
Philips Mini Vac cihazının şarj edilebilir pili, dilediğiniz her yerde size kablosuz temizlik özgürlüğü sunar.
2 aşamalı filtreleme sistemi, emilen kirlerin tekrar dışarıya çıkmasını engeller. İlk filtre çoğu kiri bloke ederken, kıvrımlı ikinci filtre daha küçük toz parçalarını hapseder.
Philips Mini Vac cihazı, tüm görevleri kolayca yerine getirebilmek için çeşitli aksesuarlara sahiptir. Yumuşak fırça eki, hassas yüzeyler için uygundur ve aralık başlığı ulaşılması zor bölgeleri temizleyebilmenize olanak sağlar.
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