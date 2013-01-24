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MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın
eXp2546 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2546 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın
eXp2546 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2546 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün
MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın
eXp2546 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2546 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın
eXp2546 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2546 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün
Portatif MP3-CD Çalar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Magic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD çalarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı ve sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik Atlama Korumas™ olan cihazların MP3 ve WMA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini hem de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin kesintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.
Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.
Ses
Müzik Çalma
Bağlantı
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Aksesuarlar
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