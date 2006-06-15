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    Portatif MP3-CD Çalar

    EXP2540/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın
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      Portatif MP3-CD Çalar

      EXP2540/02
      Genel Derecelendirme / 5

      MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

      eXp2540 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2540 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif MP3-CD Çalar

      MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

      eXp2540 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2540 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün

      MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

      eXp2540 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2540 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif MP3-CD Çalar

      MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

      eXp2540 MP3-CD çalarla havaya girin ve tek MP3-CD'den 10 saatlik atlamasız müziğin keyfini çıkarın. En çok tercih edilen ürünlerden biri olan eXp2540 üzerinde LCD ekran bulunmaktadır ve kolay ve rahat bir müzik keyfi için mükemmel bir seçimdir. Tüm faydaları görün

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        Portatif MP3-CD Çalar

        Portatif MP3-CD Çalar

        Toplam:

        MP3 müzik keyfini atlama olmadan yaşayın

        • MP3-CD Çalma
        100 saniye Magic ESP™

        100 saniye Magic ESP™

        Magic Elektronik Atlama Koruması™ MP3-CD çalarınız siz koşarken veya hareket halindeyken sarsıntı ve sallanmaya maruz kalsa bile müziğin atlamamasını sağlayan kullanışlı bir özelliktir. Magic Elektronik Atlama Korumas™ olan cihazların MP3 ve WMA gibi farklı müzik formatlarını saklayabilen akıllı bir elektronik arabelleği vardır. Arabellek hem içeriğini hem de lazer dönme hızlarını, müzik dinlemenin kesintiye uğramaması için otomatik olarak ayarlar.

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme

        Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

        Tek bir CD'de 10 saatlik MP3 müziğin keyfini çıkarın

        Tek bir CD'de 10 saatlik MP3 müziğin keyfini çıkarın

        CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar

        Philips, piyasada bulunan birçok disk türüyle uyumlu olan ürünleriyle tanınmaktadır. Bu müzik sistemiyle CD, CD-R ve CD-RW disklerdeki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. CD-RW (Yazılabilir CD Uyumlu), müzik sisteminizin hem Kaydedilebilir CD (CD-R) hem de Yazılabilir CD (CD-RW) diskleri çalabilmesi anlamına gelir. CD-R disklerin üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve bu diskler tüm CD çalarlarda kullanılabilir. CD-RW disklerin üzerine ise birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve bu diskler sadece uyumlu CD çalarlarda kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          D/A dönüştürücü
          1 bit
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Sinyal gürültü oranı
          > 85dB
          Ses Geliştirme
          Dinamik Bas Kuvvetlendirme
          Çıkış Gücü
          2 x 4mW RMS
          Ses Seviyesi Kontrolü
          dijital

        • Müzik Çalma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Disk Çalma Modları
          • Tutma
          • Önceki/Sonraki Albüm Arama
          • Sonraki/Önceki Parça Arama
          • Tekrar Çalma
          • Rastgele Çalma
          Elektronik Atlama Koruması (CD)
          45 saniye
          Magic ESP (MP3-CD)
          100 saniye
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlantı

          DC girişi
          4,0 mm, 4,5V, orta +
          Kulaklık
          3,5 mm

        • Kullanılabilirlik

          Ekran Tipi
          LCD
          Göstergeler
          • albüm numarası
          • pil durumu
          • Cd fonksiyonları
          • DBB
          • ESP
          • süre
          • parça

        • Aksesuarlar

          Kulaklıklar
          AY3806 kulaklıklar
          Birlikte verilen aksesuarlar
          Kullanım Kılavuzu

        • Boyutlar

          Ana karton derinliği
          348  mm
          Ana karton yüksekliği
          244  mm
          Ana karton genişliği
          261  mm
          Ana karton ağırlığı
          2,39  kg
          Ana karton miktarı
          5
          Ambalaj Derinliği
          60  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          309  mm
          Ambalaj Genişliği
          208  mm
          Ambalaj türü
          Kapak
          Ürün boyutları (GxDxY)
          140x140x27,5mm
          Ürün ağırlığı
          0,38  kg

        • Güç

          Pille Çalma Süresi MP3-CD
          30
          pille CD çalma süresi
          20
          Pil tipi
          • AA
          • LR6
          • UM3

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