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    Azur 8000 Series

    Buharlı Ütüler

    DST8021/30
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Kısa sürede mükemmel sonuçlar Kısa sürede mükemmel sonuçlar Kısa sürede mükemmel sonuçlar
      -{discount-value}

      Azur 8000 Series Buharlı Ütüler

      DST8021/30
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Kısa sürede mükemmel sonuçlar

      Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün

      Azur 8000 Series Buharlı Ütüler

      Kısa sürede mükemmel sonuçlar

      Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün

      Kısa sürede mükemmel sonuçlar

      Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün

      Azur 8000 Series Buharlı Ütüler

      Kısa sürede mükemmel sonuçlar

      Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün

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        Azur 8000 Series

        Azur 8000 Series

        Buharlı Ütüler

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kısa sürede mükemmel sonuçlar

        Ayar gerektirmez, zahmetsizdir

        • 3000 W Güç
        • Sıfır yanık riski
        • SteamGlide Elite taban
        • 55 g/dk sürekli buhar
        240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

        240 g şok buhar, en inatçı kırışıklıkları bile giderir

        240 g güçlü şok buhar, tüm giysilerinizdeki inatçı kırışıklıkları giderir.

        55 g/dk'ya kadar güçlü, kesintisiz buhar çıkışı

        55 g/dk'ya kadar güçlü, kesintisiz buhar çıkışı

        Ütünün her hareketine güç katan 55 g/dk'lık kesintisiz buhar çıkışı sayesinde giysilerinizdeki kırışıklıkları daha hızlı giderebilirsiniz.

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        3000 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

        Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Asılı kumaşlar için dikey buhar püskürtme

        Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.

        Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

        Tek bir optimum sıcaklık ayarı ile sıfır yanık garantisi

        Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite taban

        Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

        300 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

        300 ml'lik su haznesi sayesinde tek seferde daha fazla giysiyi ütüleyin

        350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.

        8 dakika sonra otomatik kapanma

        8 dakika sonra otomatik kapanma

        İçinizin rahat olması için buharlı ütü 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

        Uzun süreli performans için hızlı kireç çözme

        Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Quick Calc Release

        • Teknik özellikler

          Ütü ağırlığı
          1,78  kg

        • Kullanımı kolay

          Su haznesi kapasitesi
          300  ml
          Taban adı
          SteamGlide Elite Rosecopper
          Damlama önleyici
          Var
          Musluk suyu kullanılabilir
          Var
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Otomatik kapanma
          Var

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Var

        • Kırışıklık giderme

          Zor bölgelere ulaşma
          Sivri Uç

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          55  g/dk
          Güç
          3000  W
          Dikey buhar püskürtme
          Var
          OptimalTEMP teknolojisi
          Var
          Şok buhar
          240 g/dk

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