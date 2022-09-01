Kısa sürede mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kısa sürede mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün
Kısa sürede mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kısa sürede mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ütümüzle giysilerinizi zahmetsiz bir şekilde ütüleyin. Hızlı ısınma ve güçlü performans için 3000 W ile zaman kaybetmeden ütülemeye başlayın. OptimalTEMP teknolojimiz, içinizin rahat etmesi için ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık riski garantisi verir. Tüm faydaları görün
Buharlı Ütüler
Toplam:
240 g güçlü şok buhar, tüm giysilerinizdeki inatçı kırışıklıkları giderir.
Ütünün her hareketine güç katan 55 g/dk'lık kesintisiz buhar çıkışı sayesinde giysilerinizdeki kırışıklıkları daha hızlı giderebilirsiniz.
Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.
Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.
Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.
Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
İçinizin rahat olması için buharlı ütü 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.
Kireç yönetimi
Teknik özellikler
Kullanımı kolay
Garanti
Kırışıklık giderme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
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